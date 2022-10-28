МВД планирует ввести дополнительные меры в отношении украинских беженцев

В том числе будет усилено сотрудничество с Украиной в сфере информационного обмена, кроме того, украинские пограничники и офицеры связи также приедут для поддержки наших пограничных пунктов. Министр внутренних дел подчеркнул, что главная цель планируемых мероприятий – лучше контролировать пребывание или передвижение украинских беженцев в Эстонии, а прибывшие сюда украинцы пока не представляют угрозы нашему общественному порядку или внутренней безопасности.

«Дополнительные меры, конечно, не стоит сравнивать с идеей восстановления пограничного контроля на внутренних границах Шенгенской зоны, которая была вброшена вчера в СМИ. Наоборот, такой шаг скорее затруднил бы наши повседневные возможности на восточной границе, потому что сегодня, к сожалению, персонал и ресурсы идут за счет безопасности восточной границы», – сказал Ляэнеметс.

Однако министр внутренних дел добавил, что планируется дополнительный временный и выборочный пограничный контроль на внутренних границах, который будет эффективным, но потребует меньше ресурсов и оперативных возможностей.

Заместитель министра внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаар подтвердил, что люди, прибывшие сюда из Украины в связи с военными действиями России, никоим образом не представляют угрозы для нашей безопасности. «На данный момент с прибытием военных беженцев не произошло никаких сдвигов в повседневной безопасности, учитывая, сколько их прибыло. Угрозы общественному порядку, связанной с увеличением доли граждан Украины, нет», – подчеркнул он.

С 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них, по данным пересечения границы, 58 721 намеревались остаться в Эстонии.