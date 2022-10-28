На вчерашнем заседании правительства министр внутренних дел предложил дополнить Закон об иностранцах, чтобы обязательство по уведомлению было распространено на находящихся здесь лиц, получивших временную или международную защиту. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, украинские военные беженцы в Эстонии сегодня не представляют дополнительной угрозы общественному порядку Эстонии, хотя государству необходимо лучше контролировать находящихся здесь украинских граждан, чтобы обеспечить необходимые социальные услуги для военных беженцев и лучше оценить способность Эстонии принимать их в будущем.
МВД планирует ввести дополнительные меры в отношении украинских беженцев
Поправка к Закону об иностранцах, которая готовится по инициативе министра внутренних дел, на практике будет означать, что граждане Украины, временно пребывающие в Эстонии, будут обязаны сообщать государству свое местонахождение и контактную информацию.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, государство должно быть проинформировано о том, что лицо соответствует требованиям для получения временной защиты, но не желает этого, или если оно находилось в Эстонии до 24 февраля и поэтому не соответствует требованиям для получения временной защиты.
«До сих пор мы настоятельно просили украинских военных беженцев представить нам такую информацию. Это сделали многие, но для лучшей организации работы это надо сделать обязательным. Быстрое внесение необходимых уточнений в закон позволит сэкономить рабочее время чиновников и лучше направить наши ресурсы, но самое главное – обеспечить необходимую поддержку и помощь прибывающим сюда украинским беженцам, начиная с места в школе или детского сада и заканчивая оказанием медицинских услуг, рабочим местом и изучением языка», – пояснил Ляэнеметс. По его словам, в ближайшие недели планируется внести в правительство необходимые изменения.
Кроме того, вчера правительство одобрило другие предложения министра внутренних дел, касающиеся улучшения пограничного контроля. «На данный момент могу кратко сказать, что процессы на границе и мониторинг миграции будут усилены с целью получения еще более точного представления о пересекающих границу – как об украинских беженцах, так и о гражданах Российской Федерации. Принятые ранее меры становятся недостаточными в нынешних условиях, потому что не позволяют детально изучить беженцев из Украины», – сказал Ляэнеметс.
В том числе будет усилено сотрудничество с Украиной в сфере информационного обмена, кроме того, украинские пограничники и офицеры связи также приедут для поддержки наших пограничных пунктов. Министр внутренних дел подчеркнул, что главная цель планируемых мероприятий – лучше контролировать пребывание или передвижение украинских беженцев в Эстонии, а прибывшие сюда украинцы пока не представляют угрозы нашему общественному порядку или внутренней безопасности.
«Дополнительные меры, конечно, не стоит сравнивать с идеей восстановления пограничного контроля на внутренних границах Шенгенской зоны, которая была вброшена вчера в СМИ. Наоборот, такой шаг скорее затруднил бы наши повседневные возможности на восточной границе, потому что сегодня, к сожалению, персонал и ресурсы идут за счет безопасности восточной границы», – сказал Ляэнеметс.
Однако министр внутренних дел добавил, что планируется дополнительный временный и выборочный пограничный контроль на внутренних границах, который будет эффективным, но потребует меньше ресурсов и оперативных возможностей.
Заместитель министра внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаар подтвердил, что люди, прибывшие сюда из Украины в связи с военными действиями России, никоим образом не представляют угрозы для нашей безопасности. «На данный момент с прибытием военных беженцев не произошло никаких сдвигов в повседневной безопасности, учитывая, сколько их прибыло. Угрозы общественному порядку, связанной с увеличением доли граждан Украины, нет», – подчеркнул он.
С 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них, по данным пересечения границы, 58 721 намеревались остаться в Эстонии.
Из прибывших в Эстонию граждан Украины временную защиту получили 35 049 человек, еще находятся на рассмотрении заявления 2 623 человек. Также было подано 1 583 ходатайства о предоставлении международной защиты. На границе не допустили въезд в страну 1199 граждан Украины, что составляет около процента от всех граждан Украины, въехавших в Эстонию.