Кафе-ресторан Orangerie: место встречи в сердце города

Элегантная обстановка напоминает лучшие европейские кафе и рестораны быстрого обслуживания. На первом этаже громадные окна от пола до потолка, стулья повернуты, как в парижских кафе, – чтобы сидящий мог видеть улицу. Кроме цветов в интерьере, на прилавке – ароматные рогалики и разноцветные смузи, в огромных вазах – горы апельсинов... Orangerie все-таки и есть теплица, куда на зиму заносят цитрусовые деревья.

Мы пришли на бранч – поздний завтрак. Его предлагают по выходным. Кажется, сложно наесться французским завтраком, куда входят рогалик с вареньем и маслом, свежевыжатый апельсиновый сок и кофе. Каша из хлопьев полбы – тоже скучновато. Чтобы проснуться, решаем выпить свежевыжатый сок розового грейпфрута (5 евро) – ух, настоящая витаминная бомба, кисло-сладкая, бодрящая!

Закажем завтрак. Горячие сырники со сметаной, протертыми ягодами и соленой карамелью (8 евро) – пышные, приятной консистенции. Ягоды радуют глаз и дарят вкусовые оттенки, соленая карамель идеально дополняет вкус. Хлеб с авокадо, соленой форелью и яйцом пашот (10 евро) – модное, полезное, сытное блюдо. Жареный хлеб – какая вкуснота! Почему мы перестали делать его у себя на кухне? Вместо остывшего яйца хотелось бы теплый, чуть схватившийся желток, но это не всем нравится. В следующий раз узнаем у поваров, делают ли они исключения.

Сырникам, поданным со сметаной и вареньем, добавляет вкуса соленая карамель. Фото: Бритт Розен

А если обед? Пряный тыквенный суп-пюре с кокосом и имбирем (8 евро) – один из лучших, которые я когда-либо ела. Не обжигает рот и не обволакивает жирным сливочным вкусом, как бывает в наших ресторанах. Здесь повара явно использовали кокосовое молоко. К супу подаются белые сухарики, не пересушенные, очень хрустящие, даже взрывающиеся во рту. Картофельные оладьи с икрой форели, луком, сметаной и укропом (13 евро) – это сочетание никогда не подводит. Уметь бы еще самой так же красиво выкладывать картошку башенкой и приправлять по-гурмански!

Не хватило только утренней газеты, чтобы полистать ее за бранчем. По воскресеньям газеты в Эстонии не выходят. Но мы вернемся сюда на рабочей неделе, чтобы пообедать блюдом дня за 7,90. Недавно тут предлагали рагу из кролика с овощами и форель из Пяхкла на овощной подушке c соусом из белого вина. В этом и состоит поэзия будней, считают владельцы кафе.

Сырникам, поданным со сметаной и вареньем, добавляет вкуса соленая карамель. Фото: Бритт Розен