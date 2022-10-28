Российский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды вызывает обеспокоенность ООН

Вчера Госдума единогласно одобрила в первом чтении ужесточение закона «О пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ко второму чтению в законопроект могут быть внесены более жесткие меры наказания, чем административные штрафы.

По мнению правозащитников, осудивших закон 2013 года, изменения означают, что публичное упоминание однополых пар фактически криминализовано.

Предлагаемые поправки расширяют запрет на обсуждение и обмен информацией о вопросах связанных с лесбиянками, геями, бисексуалами, трансгендерами и другими сексуальными меньшинствами и создают враждебную по отношению к ним атмосферу, заявила Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.

Новый Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил серьезную обеспокоенность действиями России и заявил, что они нарушают международные нормы и стандарты в области прав человека.

По словам Шамдасани, эксперты ООН по правам человека оценили действующий закон о запрете пропаганды ЛГБТ+ как дискриминационный и заявили, что он нарушает свободу выражения мнений и приводит к разжиганию ненависти, преступлениям на почве ненависти и жестокому обращению, в том числе в отношении детей.