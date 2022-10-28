С сентября на раквереском заводе JELD-WEN проводятся сокращения. В отделе кадров предприятия не уточнили количество уволенных сотрудников.
Для подписчиков
Крупный завод в Эстонии вынужден сокращать работников
Крупный завод в Эстонии вынужден сокращать работников
«К сожалению, то, что происходит в мире, и особенно в Европе, также повлияло на наш сектор, и с августа в потреблении наших клиентов произошли довольно большие изменения», – сказала менеджер по персоналу JELD-WEN Карин Ряндла.
Ключевые слова