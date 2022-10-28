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Крупный завод в Эстонии вынужден сокращать работников

Айвар Ояперв
, журналист
Крупный завод в Эстонии вынужден сокращать работников
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Завод по производству дверей в Раквере.
Завод по производству дверей в Раквере. Фото: Marianne Loorents

С сентября на раквереском заводе JELD-WEN проводятся сокращения. В отделе кадров предприятия не уточнили количество уволенных сотрудников.

«К сожалению, то, что происходит в мире, и особенно в Европе, также повлияло на наш сектор, и с августа в потреблении наших клиентов произошли довольно большие изменения», – сказала менеджер по персоналу JELD-WEN Карин Ряндла.

«Из-за уменьшения количества заказов на нашем заводе также снижаются объемы по различным группам продуктов, – продолжила она. – Однако прогноз оптимистичен, объемы будут самыми низкими в ноябре-декабре этого года. Далее они должны начать медленно расти».

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