Отть Тянак, покидающий в конце сезона раллийную команду Hyundai, пока не подтвердил, где будет выступать в предстоящем сезоне, и одна из возможностей — вернуться в Toyota, где он выступал в 2018-2019 годах. Однако это создаст редкую ситуацию.
Если Тянак присоединится к Toyota, на ЧМ может сложиться уникальная ситуация
Если Тянак присоединится к Toyota, на ЧМ может сложиться уникальная ситуация
Если бы Тянак перешел в Toyota, Элфин Эванс, вероятно, ушел бы оттуда. Калле Рованперя точно продолжит гонки в составе этой команды, и, вероятно, Себастьен Ожье также продолжит работу в команде с частичной загрузкой.
Это означало бы, что на некоторых этапах у Toyota выходило бы на старт сразу три чемпиона мира. Следует сказать, что все эти три гонщика выигрывали титулы с 2013 года.
Ранее за 627 этапов в истории чемпионата мира только один раз три чемпиона мира стартовали за одну команду одновременно. Произошло это на ралли Швеции в 1985 году, когда в гонку за команду Audi вышли Вальтер Рёрл (чемпион мира 1980, 1982 годов), Ханну Миккола (1983 год) и Стиг Блумквист (1984 год).
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