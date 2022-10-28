Если Тянак присоединится к Toyota, на ЧМ может сложиться уникальная ситуация

Если бы Тянак перешел в Toyota, Элфин Эванс, вероятно, ушел бы оттуда. Калле Рованперя точно продолжит гонки в составе этой команды, и, вероятно, Себастьен Ожье также продолжит работу в команде с частичной загрузкой.

Это означало бы, что на некоторых этапах у Toyota выходило бы на старт сразу три чемпиона мира. Следует сказать, что все эти три гонщика выигрывали титулы с 2013 года.