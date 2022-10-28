В понедельник, 31 октября, в Сочи состоятся инициированные Россией трехсторонние переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
Путин, Пашинян и Алиев встретятся в Сочи в последний день октября
«Планируется обсуждение реализации трехсторонних соглашений, подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейших шагов по укреплению стабильности и безопасности Закавказья. Также будут обсуждены торгово-экономические и транспортные связи», – говорится в сообщении.
Путин запланировал отдельные переговоры с Пашиняном и Алиевым, добавили в пресс-службе.
Путин инициировал трехсторонний саммит Россия-Азербайджан-Армения в середине октября на саммите СНГ в Астане. Он отметил, что «теперь есть интерес (к такой встрече)» и предложил лидеру Азербайджана и Армении «встретиться в России в любое время и в любом месте: в Сочи, Санкт-Петербурге, Москве».
Предыдущая встреча в подобном формате состоялась в ноябре 2021 года.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в трехстороннем саммите в Сочи. Он заявил, что «ожидается, что на встрече будут даны важные оценки и комментарии по событиям, имевшим место в этот период».
«Накопилось очень много тем, по которым следует обменяться мыслями, поднять вопросы. И повестка этих тем известна – начиная с обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе», – сказал Пашинян в парламенте.