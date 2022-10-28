Путин, Пашинян и Алиев встретятся в Сочи в последний день октября

«Планируется обсуждение реализации трехсторонних соглашений, подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейших шагов по укреплению стабильности и безопасности Закавказья. Также будут обсуждены торгово-экономические и транспортные связи», – говорится в сообщении.

Путин запланировал отдельные переговоры с Пашиняном и Алиевым, добавили в пресс-службе.

Путин инициировал трехсторонний саммит Россия-Азербайджан-Армения в середине октября на саммите СНГ в Астане. Он отметил, что «теперь есть интерес (к такой встрече)» и предложил лидеру Азербайджана и Армении «встретиться в России в любое время и в любом месте: в Сочи, Санкт-Петербурге, Москве».

Предыдущая встреча в подобном формате состоялась в ноябре 2021 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в трехстороннем саммите в Сочи. Он заявил, что «ожидается, что на встрече будут даны важные оценки и комментарии по событиям, имевшим место в этот период».