От редакции ⟩ Причудский феодализм, или Рыба в одни руки

Закон вводит индивидуальные квоты на вылов рыбы. Они называются так, потому что привязаны к каждому предпринимателю отдельно. Величина квоты зависит от того, сколько у рыболова так называемых исторических прав на снасти. Много у тебя прав – значит будет много рыбы, мало или совсем нет – клади зубы на полку. Подход можно было бы счесть справедливым, если бы не одно «но»: государство эти самые исторические права давно не выдает и купить их на свободном рынке очень трудно.

Надо признать, что с «историческими правами» у нас в стране никакой честной конкуренции нет, а есть дремучий феодализм: кто в 90-е годы отхватил, тот с правами, а теперь будет и с рыбой. Кому в давние времена не хватило денег или смекалки купить много «исторических прав», тот сегодня нищий пролетарий без средств производства.