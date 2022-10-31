Во вторник у здания парламента состоялось уже привычное мероприятие: народ приехал из глубинки, чтобы выразить возмущение тем, как парламентарии решают их судьбу. Несмотря на эмоциональность пикета и крайне резкие лозунги, с которыми приехали рыбаки Причудья – а речь именно о них, – особого эффекта мероприятие не вызвало. Народные избранники проголосовали за принятие поправок к закону о порядке рыбной ловли. Это решение крайне болезненно ударит по мелкому рыболовному бизнесу и по привычному укладу Причудья. По самым мрачным прогнозам, можно ожидать массового исхода людей из региона и постепенное его запустение.
От редакции ⟩ Причудский феодализм, или Рыба в одни руки
Закон вводит индивидуальные квоты на вылов рыбы. Они называются так, потому что привязаны к каждому предпринимателю отдельно. Величина квоты зависит от того, сколько у рыболова так называемых исторических прав на снасти. Много у тебя прав – значит будет много рыбы, мало или совсем нет – клади зубы на полку. Подход можно было бы счесть справедливым, если бы не одно «но»: государство эти самые исторические права давно не выдает и купить их на свободном рынке очень трудно.
Надо признать, что с «историческими правами» у нас в стране никакой честной конкуренции нет, а есть дремучий феодализм: кто в 90-е годы отхватил, тот с правами, а теперь будет и с рыбой. Кому в давние времена не хватило денег или смекалки купить много «исторических прав», тот сегодня нищий пролетарий без средств производства.
Права на снасти уже два десятилетия распределены среди рыбаков крайне неравномерно, а теперь благодаря новому закону, за который во вторник проголосовали депутаты, так же неравномерно распределят и рыбу. Право ловить большую часть причудской рыбы достанется десятку крупных предпринимателей. Самый большой куш отхватят два «рыбных короля», как их называют местные. Как сказал один из мелких предпринимателей из Калласте, сначала государство подарило «королям» права, а теперь подарило и рыбу. Что останется делать мелким рыбакам без «исторических прав» и с минимальной квотой? Или наниматься к рыбному королю за те деньги, какие будут предложены, или уезжать. Такой вариант явно не способствует развитию сельской жизни и региональной политики государства. Но дело сделано.
C самого начала обсуждения законопроекта он не нравился Министерству окружающей среды. Законопроект очень серьезно увеличивает нагрузку на рыбинспекторов и требует огромных сумм на контроль лова. Кроме того, никто так и не понял, как решать вопрос с излишками выловленной рыбы, которая попадет в сети сверх квоты. Прятать нельзя – будешь считаться браконьером. Выбрасывать из снастей обратно в воду нельзя – будешь считаться браконьером. Уголовное дело и штраф – в любом случае, а как делать правильно, никто не предложил. Может получиться, что хорошего выхода у рыбака и не будет. Что ни делает рыбак – все он делает не так.
У любого закона, который касается предпринимательства, есть сторонники и противники, плюсы и минусы. Но и министерства, и депутаты парламента должны стремиться к тому, чтобы разработанный государством закон все же приносил больше пользы, чем сопутствующего вреда. В случае с законом об изменении порядка рыбной ловли вреда может возникнуть столько, что сопутствующая польза уже будет не в счет.