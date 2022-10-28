В ночь на 27 октября с закрытой территории на улице Якоби в Валга были угнаны три автомобиля - Volkswagen Multivan, Ford Transit и Opel Vivaro.
За два дня угнаны пять автомобилей
За два дня угнаны пять автомобилей
Машины были обнаружены в городе Валга в течение дня, полиция задержала в качестве подозреваемых трех подростков. Обстоятельства произошедшего будут выясняться в рамках уголовного производства.
26 октября было обнаружено, что с Тартуской улицы в Валга были угнаны два автомобиля – Ford Sierra и Nissan Almera. Обе машины были найдены в городе Валга и возвращены владельцам.
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