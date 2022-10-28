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Пентус-Розиманнус: это политическая атака на старых врагов

rus.postimees.ee
Пентус-Розиманнус: это политическая атака на старых врагов
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Кейт Пентус-Розиманнус
Кейт Пентус-Розиманнус Фото: Toms Kalnins

Бывший министр финансов и нынешний кандидат в члены Счетной палаты ЕС Кейт Пентус-Розиманнус считает возбуждение против нее уголовного дела политической атакой старых врагов.

«Сегодня прокуратура во второй раз заявила, что при выдвижении меня кандидатом не было нарушено ни одного закона, правила или пункта. С самого начала это была политическая атака старых разгневанных оппонентов, не имевшая юридической основы. Но Эстония – правовое государство, – написал Пентус-Розиманнус в социальных сетях. – Спасибо всем, кто был там и оказал поддержку во время довольно интенсивной атаки». 

Рассмотрение кандидатуры Кейт Пентус-Розиманнус в качестве кандидата в члены Счетной палаты Европы назначено в комитете Европарламента на 8 ноября.

Государственная прокуратура сообщила в пятницу, что проанализировала  вопрос о возбуждении дела в отношении бывшего министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, и пришла к выводу, что основания для уголовного дела отсутствуют. Из имеющихся в распоряжении прокуратуры материалов не выявлено обстоятельств, из которых можно было бы сделать вывод о том, что Кейт Пентус-Розиманнус была причастна к решению о назначении ее членом Счетной палаты ЕС.

18 октября председатель специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу Март Хельме (EKRE) подал в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела, заподозрив, что министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус руководила процессом выдвижения своей кандидатуры на пост члена Европейской Счетной палаты и тем самым совершила серьезное нарушение ограничения деятельности.

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