Пентус-Розиманнус: это политическая атака на старых врагов

«Сегодня прокуратура во второй раз заявила, что при выдвижении меня кандидатом не было нарушено ни одного закона, правила или пункта. С самого начала это была политическая атака старых разгневанных оппонентов, не имевшая юридической основы. Но Эстония – правовое государство, – написал Пентус-Розиманнус в социальных сетях. – Спасибо всем, кто был там и оказал поддержку во время довольно интенсивной атаки».

Рассмотрение кандидатуры Кейт Пентус-Розиманнус в качестве кандидата в члены Счетной палаты Европы назначено в комитете Европарламента на 8 ноября.

Государственная прокуратура сообщила в пятницу, что проанализировала вопрос о возбуждении дела в отношении бывшего министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, и пришла к выводу, что основания для уголовного дела отсутствуют. Из имеющихся в распоряжении прокуратуры материалов не выявлено обстоятельств, из которых можно было бы сделать вывод о том, что Кейт Пентус-Розиманнус была причастна к решению о назначении ее членом Счетной палаты ЕС.