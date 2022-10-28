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Фото ⟩ Лобовое столкновение: в тяжелом ДТП пострадали пять человек

Среди получивших травмы – ребенок
Юрген Пуйстая
Лобовое столкновение: в тяжелом ДТП пострадали пять человек
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В Пыльвамаа в волости Ряпина сегодня, 28 октября, в первой половине дня столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе и ребенок. 

ДТП произошло около 10:30. По предварительным данным, автомобиль Audi, за рулем которого был 20-летний молодой человек, двигался в сторону Ряпина, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу Nissan, за рулем которого был 77-летний мужчина. 

В результате лобового столкновения пострадали все находившиеся в машинах люди: четыре взрослых и один ребенок, они были доставлены в больницу. 

На этом участке дороги установлено ограничение скорости в 50 км/ч. Это одна из причин того, что люди не получили опасные для жизни травмы. 

Водители были трезвы, и у них есть водительские права. 

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