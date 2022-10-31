Опрос недели ⟩ Что жители Эстонии думают об антироссийских санкциях?

СЕРГЕЙ МИТРОХИН, режиссер (КОХТЛА-ЯРВЕ)

Чтобы не свалиться в экономическую и социальную пропасть, России нужно прекратить военную операцию. Мобилизация истощает ресурсы. Она влияет и на тех, кто участвует, теряя здоровье и жизнь, и на тех, кто не участвует и расплачивается обнищанием и изоляцией от всего мира. Изменить ничего нельзя, никакие реформы, перестройка на импортозамещение или схемы серого импорта не спасут экономику россиян. Восстановление мира – единственный выход из санкционного режима для России.

ЛИДИЯ ОРЛОВА, домохозяйка (ТАЛЛИНН)

Россиянам очень тяжело из-за санкций. Но чтобы и политически, и экономически изменить ситуацию в лучшую сторону, надо чтобы сами жители страны потребовали мира. Я бы призвала их потребовать у Путина, чтобы он прекратил войну. Они должны это сделать. Народ и Путин – это единое целое, и они смогут договориться. Надо потребовать у правительства прекратить войну с Украиной. Экономики России и Украины тесно переплетены, у многих родственники в соседней стране. Выйти на улицу и требовать, иначе из этой ямы россиянам не выкарабкаться. Мы в ЕС, нам трудно объяснить России, что жить можно только в мире. Если жители России не потребуют от Путина прекратить войну, то эти санкции станут катастрофой для населения.

От автора

Международные санкции, введенные против России с начала военной агрессии РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины, постепенно достигают своей цели. По своему масштабу антироссийские санкции во многом превзошли аналогичные меры, применяемые против КНДР, Ирана или Беларуси.

Европейский союз заморозил активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов евро. Коллективный Запад также частично отказался от российского импорта, особенно пострадали добывающие отрасли: алмазная, нефтяная, угольная, газовая, лесная. Россию продолжают изолировать от единой международной финансовой системы. Россиянам практически запрещен въезд в Европу по шенгенским визам, страдают и граждане России, обосновавшиеся за рубежами отечества еще до войны. Все эти меры способствуют экономической и социальной изоляции страны от мирового сообщества.

Санкции влияют не только на крупный бизнес, экономику и государственные институты, но сказываются и на простых россиянах. Уровень жизни понемногу снижается, в обществе царят напряженность и раскол, меняется отношение жителей к своему руководству. Как рассказали опрошенные, их родственники в России не критикуют военных, а наоборот, отзываются о них положительно. Местную власть при этом россияне ругают. Во время опроса русскоязычные жители нашей республики зачастую осторожничали и просили не указывать их имен, не публиковать фотографии.

В опросе участвовало более сорока человек из Таллинна, Нарвы и Кохтла-Ярве. И большинство, за редким исключением, отрицательно отозвались об антироссийских санкциях и призывали к их скорейшему прекращению. Большинство респондентов уверены, что прекращение войны и вывод российских войск из Украины – единственно приемлемый способ выхода из режима санкций, что в свою очередь нормализует жизнь в Европе и восстановит отношения внутри семей и между друзьями.

Вывод напрашивается сам собой: жители Эстонии давно уже считают себя одной из сторон общей большой войны в Европе и так или иначе пытаются оценивать ситуацию через свои экономические и социальные проблемы, а также через политические предпочтения.

Многие жители Эстонии напрямую связывают снижение своего уровня жизни, удорожание энергоносителей, рост цен на продукты и хозяйственные товары с антироссийскими санкциями. Однако на вопрос – согласны ли они, что санкционные меры помогут прекратить военные действия в Украине, практически все ответили «да».