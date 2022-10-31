Санкции против России в связи с ее вторжением в Украину начали вводиться еще в феврале. Ограничительные меры были призваны изменить в том числе отношение россиян к действиям своего правительства. Rus.Postimees решил выяснить, что жители Эстонии думают об антироссийских санкциях?
Опрос недели ⟩ Что жители Эстонии думают об антироссийских санкциях?
ВАЛЕНТИНА ДРАГОЛЮК, педагог (ТАЛЛИНН)
Нужно наладить мирную жизнь, тогда и санкции будут не нужны
Всем плохо. И русским в России, и украинцам в Украине. Дело в том, что я сама недавно приехала из Украины. Вот сама прожила в Эстонии всю жизнь, всю жизнь преподавала в школе на Паэ, 5, а в Украину поехала ухаживать за родителями, там усадьба наша фамильная, сад большой, дом. Вот родители ушли, а я осталась там пожить, и тут случилась война. Конечно, это катастрофа. И очень многие просто бежали от бомб, от пуль кто куда. Мне было тяжело покидать свой фамильный дом, но жизнь дороже. Я могу сказать одно, нужно уметь разговаривать. Политика, дипломатия – это искусство возможного, а потому надо договариваться, а не воевать. Если все разногласия решать военным путем, нас всех не станет, человечество погибнет. Так что надо прекращать войну, оказать помощь всем пострадавшим и беженцам, которых миллионы. Я сама ехала через Польшу и видела. Нужно наладить мирную жизнь, тогда и санкции будут не нужны.
ДАНИЕЛА МАРКОВА, cтудентка (ТАЛЛИНН)
Менталитет не позволяет ощутить проблемы
Я считаю, что жителям России на санкции абсолютно наплевать. В Москве и Питере, может быть, по-другому, но это не вся Россия. И если это понимать, то картина становится более реальной. Мои родственники из Орла рассказывали, что у них там проблемы с зерном. В магазинах не хватает муки, круп, мюсли – всего, что делается из злаков. Но связи между войной и нехваткой круп люди не ощущают. Войну видят только те семьи, чьих парней принудительно мобилизовали и отправили в Украину. Мамы возмущаются, потому что груз 200 идет постоянно. Но у россиян менталитет такой, что они продолжают верить властям, Путину и готовы стоять горой за свою страну. Путин в их понимании очень грамотный человек, его все любят, ему все поклоняются и желают, чтобы он правил вечно.
РУСТАМ ГРОМОВ, студент (ТАЛЛИНН)
Если они завоюют всю Украину, то тогда все нормализуется
Если говорить честно, то русские в России уже ничего не могут улучшить. Им с Путиным до конца надо пилить. Выбора не осталось у них. Побеждать в войне, и все. Если они завоюют всю Украину, то тогда все нормализуется и внутри России. Врага за воротами оставлять нельзя, это мое мнение. В России очень неплохой уровень жизни. Смотрите, сколько у нас стоит бензин, электричество, квартплата? Там все дешевле. У меня там друзья, и все у них нормально, лучше, чем здесь.
СВЕТЛАНА НИКИФОРОВА, швея (НАРВА)
Кому в России тяжело, пусть переезжает в Европу
Каждый волен выбирать, где ему жить. Кому в России тяжело, пусть добивается, приезжает в Европу. Надо сделать так, чтоб пропускали всех желающих через наш мост. Кто хочет там оставаться, останется, кому хочется, пускай едет в другие страны. Вот у нас в Нарве всех, кому там в России плохо, всех примут. Жилья у нас пустующего много, русских много, работы полно – рабочих рук не найти. Мы сами им во всем поможем, и язык выучить тоже. Конечно, документы должны быть в порядке. Не нужно было создавать такую ситуацию, чтобы санкции приходилось вводить, чтобы противостояние возникало, все эти вопросы надо решать мирным путем. Я против того, как сейчас. Против смерти, против стрельбы. Надо переговоры вести, а не воевать. Я пережила войну и знаю, что это такое – разруха, нищета, холод. Никаких бомбежек, никаких выстрелов, тогда и будет в России восстановление, и будет у них нормальная жизнь. Война – это их
ГЕРМАН АНДРЕЕВ, актер (НАРВА)
Начнутся перебои с товарами и продуктами
Пока не остановят Путина, ситуация с санкциями в России будет только ухудшаться. Более того, огромное количество секторов производства были завязаны на импортных запчастях и оборудовании, сельское хозяйство – на зарубежных семенных фондах, авиакомпании – на зарубежном обслуживании. И так можно перечислять долго. Конечно, пока Китай не принял сторону Запада, Россия как-то будет справляться, но качество жизни россиян будет падать с каждым днем войны. Мне кажется, что серьезно почувствовать режим санкций русским удастся уже этой осенью, когда начнутся перебои с товарами и продуктами. А про качественную бытовую технику и иномарки я уже не говорю, это превратится в дефицит по-советски.
ТОМАС ПЕТЕРСОН, таксист (ТАЛЛИНН)
Русский, который жил в СССР, он закаленный, его не прошибешь
Из-за санкций не может быть никакого переворота, потому что русские люди привыкли к бедности и доверяют своим лидерам. Нет прав, нет собственности. Россияне должны жить на крохи, что остаются от чиновников, а те живут в роскоши, несмотря на санкционный режим. И еще набираются наглости говорить, что мы для вас стараемся, благодарите нас. Если человеку твердят об этом постоянно, лупят в голову двадцать или тридцать лет, то он этому верит. Менять в России самим людям это очень сложно. Если кто и выражает свой протест, кончается тем, что человека осудят и посадят. И бог его знает, что еще может власть с ним сделать. Есть небольшая надежда на молодых, а на нас, на советских людей, надеяться нечего. Русский, который жил в СССР, закаленный, его не прошибешь ничем. Молодые не привыкли к нищете и бесправию, они хотят жить так, как мы здесь. Но и они боятся выступить против нечестных выборов, не отважатся на митинг пойти, испытывают страх перед насилием. Людям не дает жить пропаганда, которая лупит в головы, и власть, которая терроризирует народ.
СЕРГЕЙ МИТРОХИН, режиссер (КОХТЛА-ЯРВЕ)
Восстановление мира – единственный выход
Чтобы не свалиться в экономическую и социальную пропасть, России нужно прекратить военную операцию. Мобилизация истощает ресурсы. Она влияет и на тех, кто участвует, теряя здоровье и жизнь, и на тех, кто не участвует и расплачивается обнищанием и изоляцией от всего мира. Изменить ничего нельзя, никакие реформы, перестройка на импортозамещение или схемы серого импорта не спасут экономику россиян. Восстановление мира – единственный выход из санкционного режима для России.
ЛИДИЯ ОРЛОВА, домохозяйка (ТАЛЛИНН)
Надо потребовать у правительства прекратить войну с Украиной
Россиянам очень тяжело из-за санкций. Но чтобы и политически, и экономически изменить ситуацию в лучшую сторону, надо чтобы сами жители страны потребовали мира. Я бы призвала их потребовать у Путина, чтобы он прекратил войну. Они должны это сделать. Народ и Путин – это единое целое, и они смогут договориться. Надо потребовать у правительства прекратить войну с Украиной. Экономики России и Украины тесно переплетены, у многих родственники в соседней стране. Выйти на улицу и требовать, иначе из этой ямы россиянам не выкарабкаться. Мы в ЕС, нам трудно объяснить России, что жить можно только в мире. Если жители России не потребуют от Путина прекратить войну, то эти санкции станут катастрофой для населения.
От автора
Международные санкции, введенные против России с начала военной агрессии РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины, постепенно достигают своей цели. По своему масштабу антироссийские санкции во многом превзошли аналогичные меры, применяемые против КНДР, Ирана или Беларуси.
Европейский союз заморозил активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов евро. Коллективный Запад также частично отказался от российского импорта, особенно пострадали добывающие отрасли: алмазная, нефтяная, угольная, газовая, лесная. Россию продолжают изолировать от единой международной финансовой системы. Россиянам практически запрещен въезд в Европу по шенгенским визам, страдают и граждане России, обосновавшиеся за рубежами отечества еще до войны. Все эти меры способствуют экономической и социальной изоляции страны от мирового сообщества.
Санкции влияют не только на крупный бизнес, экономику и государственные институты, но сказываются и на простых россиянах. Уровень жизни понемногу снижается, в обществе царят напряженность и раскол, меняется отношение жителей к своему руководству. Как рассказали опрошенные, их родственники в России не критикуют военных, а наоборот, отзываются о них положительно. Местную власть при этом россияне ругают. Во время опроса русскоязычные жители нашей республики зачастую осторожничали и просили не указывать их имен, не публиковать фотографии.
В опросе участвовало более сорока человек из Таллинна, Нарвы и Кохтла-Ярве. И большинство, за редким исключением, отрицательно отозвались об антироссийских санкциях и призывали к их скорейшему прекращению. Большинство респондентов уверены, что прекращение войны и вывод российских войск из Украины – единственно приемлемый способ выхода из режима санкций, что в свою очередь нормализует жизнь в Европе и восстановит отношения внутри семей и между друзьями.
Вывод напрашивается сам собой: жители Эстонии давно уже считают себя одной из сторон общей большой войны в Европе и так или иначе пытаются оценивать ситуацию через свои экономические и социальные проблемы, а также через политические предпочтения.
Многие жители Эстонии напрямую связывают снижение своего уровня жизни, удорожание энергоносителей, рост цен на продукты и хозяйственные товары с антироссийскими санкциями. Однако на вопрос – согласны ли они, что санкционные меры помогут прекратить военные действия в Украине, практически все ответили «да».
Редакция Rus.Postimees просит каждого, кому есть чем поделиться на наших страницах, у кого есть собственная позиция по политическим, социальным, экономическим вопросам, не бояться обращаться к нам. 665 2518, denis.antonov@postimees.ee.