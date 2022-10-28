Собчак пока не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве

Ксения Собчак на данный момент не проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием дела, и подтвердил собеседник, близкий к МВД. Речь идет об уголовном деле о вымогательстве в особо крупном размере, в котором в качестве обвиняемых проходят коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

В настоящее время «к ней (Собчак) претензий нет»: «Она здесь (в деле о вымогательстве) ни при чем», – сказал знакомый с обстоятельствами дела источник РБК.

26 октября в загородном доме журналистки и политика Ксении Собчак прошли обыски в связи с расследованием уголовного дела о вымогательстве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Также СМИ сообщили о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.

«Следователи пришли с обыском в загородный дом Ксении Собчак в поселке «Горки-8» в рамках уголовного дела о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора. Его задержали во вторник», – сказал собеседник агентства.