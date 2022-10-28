Фото ⟩ Пьяный водитель, попавший в ДТП: в тюрьму не пойду, получу условку

Сегодня около четырех часов дня в Пайде на Ярве-теэ произошло ДТП: мужчина с явными признаками алкогольного опьянения на автомобиле Saab выехал в кювет.
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Пьяный водитель, попавший в ДТП: в тюрьму не пойду, получу условку
Водитель на месте происшествия объяснил Järva Teataja, что он в какой-то момент потерял управление над машиной, задняя часть автомобиля съехала в кювет, а потом машина перевернулась.
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