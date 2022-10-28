Полиция: разглашать в соцсетях сведения о ребенке, имеющем отношение к делу Михкельсона – противозаконно

«Я не хочу комментировать конкретное дело Марко Михкельсона, в котором прокуратура на основании собранных доказательств приняла решение, что деяние, соответствующее признакам преступления, не было совершено», – сказала Пунак.

«Однако я хочу быть заезженной пластинкой, напоминая людям, которые оставляют комментарии и публикуют сообщения, что они должны всегда думать о благополучии детей», – добавила она.

Хотя в материале, опубликованном в Postimees, имя ребенка не упоминается, в социальных сетях распространяется все больше информации об этом случае. Пунак просит не тиражировать их.

«Пожалуйста, давайте не будем этого делать! Такое поведение, безусловно, не в интересах детей. Кроме того, это еще и нарушение закона, потому что несколько снимков были сделаны из аккаунтов в соцсетях причастных сторон без их предварительного разрешения», – отметила она.