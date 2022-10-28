Маарья Пунак, специалист по коммуникациям Департамента полиции и погранохраны, напомнила, что распространение в социальных сетях данных, в том числе изображений, ребенка, связанного с делом Михкельсона, является нарушением закона.
Полиция: разглашать в соцсетях сведения о ребенке, имеющем отношение к делу Михкельсона – противозаконно
«Я не хочу комментировать конкретное дело Марко Михкельсона, в котором прокуратура на основании собранных доказательств приняла решение, что деяние, соответствующее признакам преступления, не было совершено», – сказала Пунак.
«Однако я хочу быть заезженной пластинкой, напоминая людям, которые оставляют комментарии и публикуют сообщения, что они должны всегда думать о благополучии детей», – добавила она.
Хотя в материале, опубликованном в Postimees, имя ребенка не упоминается, в социальных сетях распространяется все больше информации об этом случае. Пунак просит не тиражировать их.
«Пожалуйста, давайте не будем этого делать! Такое поведение, безусловно, не в интересах детей. Кроме того, это еще и нарушение закона, потому что несколько снимков были сделаны из аккаунтов в соцсетях причастных сторон без их предварительного разрешения», – отметила она.
«Я вижу, что несколько человек в Twitter сделали эмоциональные заявления на эту тему, но чуть позже удалили их. В Facebook и на форумах также есть кнопка удаления. Проверьте свой пост, и, если он не продвигает обсуждение, а также доброжелательность и заботу по отношению к детям, то рекомендую его удалить», – сказала Пунак.