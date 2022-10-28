По словам председателя Нарвского горсобрания Владимира Жаворонкова, член горсобрания Сергей Горлач, в четверг осужденный за нарушение свободы голосования на выборах, должен был приостановить свою деятельность в горсобрании, уже когда ему предъявили подозрение в совершении преступления.
Глава горсобрания Нарвы: Горлач должен был приостановить свое членство в горсобрании
«Политик, получивший такое подозрение, а затем уже и приговор, не может продолжать свою деятельность. Это даже не традиция, а просто этичное поведение политика. Политик является примером для других. Он должен был немедленно приостановить свои полномочия члена горсобрания после вынесения ему приговора и продолжать отстаивать свои права уже как частное лицо, а не как член горсобрания», – сказал BNS Жаворонков. По его словам, Сергей Горлач, узнав о приговоре, в четверг не явился на заседание Нарвской городского собрания.
По мнению Жаворонкова, Горлач должен был приостановить свою деятельность в горсобрании уже тогда, когда ему предъявили подозрения. «Позже, если бы, например, его оправдали, он мог бы восстановить свое членство», – добавил Жаворонков.
«Если вопрос поставлен так остро, как можно при этом еще и участвовать в управлении городом. Каждый имеет право требовать чистоты в политике. За деятельностью политиков следят с большим вниманием, чем за остальными», – подчеркнул он.
По словам Жаворонкова, в Эстонии изменилась политическая этика. «В политику возвращаются осужденные в прошлом, и решающую роль в этом играют связи. Это плохой знак для демократии. В этом случае все двери в политику и в сферу управления должны быть закрыты», – заявил глава Нарвского горсобрания.
Агентство BNS спросило Сергея Горлача, намерен ли он приостановить свое членство в горсобрании. «Я не буду комментировать эту ситуацию. Я не хочу говорить о своей деятельности и планах», – сказал Горлач. Он пообещал обсудить вынесенное в четверг решение Вируского уездного суда со своим адвокатом, а затем решить, обжаловать ли это решение.
Вируский уездный суд в четверг признал депутата Нарвского горсобрания Сергея Горлача виновным в нарушении свободы выборов и приговорил его к году и восьми месяцам тюрьмы, из которых он сразу же должен будет отбыть один месяц.
В число срока наказания, который предстоит отбыть сразу, включен один проведенный в предварительном заключении день. Оставшийся срок – год, шесть месяцев и 28 дней – будет условным, если Горлач в течение двухлетнего испытательного срока не совершит новое умышленное преступление. Приговор суда еще не вступил в силу.
Согласно обвинению, Горлач, который на прошлогодних муниципальных выборах баллотировался по избирательному списку Катри Райк, 14 октября прошлого года вместе с членом правления НКО Narva Kutsehaigete Ühing (Нарвское объединение людей с профессиональными заболеваниями) Натальей Симоновой организовал для членов объединения бесплатный оздоровительный день в волости Тойла в Ида-Вирумаа, чтобы склонить их проголосовать в поддержку его кандидатуры.
Сергей Горлач был избран 408 голосами. Он также претендовал на пост председателя Нарвского горсобрания, но после того, как стало известно о подозрении в фальсификации результатов голосования, депутаты из списка социал-демократа Катри Райк отказались с ним сотрудничать.
Центральная криминальная полиция задержала Горлача в качестве подозреваемого 2 ноября прошлого года.
В настоящее время Горлач находится в оппозиции в Нарвском горсобрании, он входит во фракцию Narva Heaks, возглавляемую бывшим мэром Нарвы Алексеем Евграфовым.