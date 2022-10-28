Глава горсобрания Нарвы: Горлач должен был приостановить свое членство в горсобрании

«Политик, получивший такое подозрение, а затем уже и приговор, не может продолжать свою деятельность. Это даже не традиция, а просто этичное поведение политика. Политик является примером для других. Он должен был немедленно приостановить свои полномочия члена горсобрания после вынесения ему приговора и продолжать отстаивать свои права уже как частное лицо, а не как член горсобрания», – сказал BNS Жаворонков. По его словам, Сергей Горлач, узнав о приговоре, в четверг не явился на заседание Нарвской городского собрания.

По мнению Жаворонкова, Горлач должен был приостановить свою деятельность в горсобрании уже тогда, когда ему предъявили подозрения. «Позже, если бы, например, его оправдали, он мог бы восстановить свое членство», – добавил Жаворонков.

«Если вопрос поставлен так остро, как можно при этом еще и участвовать в управлении городом. Каждый имеет право требовать чистоты в политике. За деятельностью политиков следят с большим вниманием, чем за остальными», – подчеркнул он.

По словам Жаворонкова, в Эстонии изменилась политическая этика. «В политику возвращаются осужденные в прошлом, и решающую роль в этом играют связи. Это плохой знак для демократии. В этом случае все двери в политику и в сферу управления должны быть закрыты», – заявил глава Нарвского горсобрания.