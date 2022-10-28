Telia, получившая прибыль в размере 30 млн евро в третьем квартале и 94 млн евро за девять месяцев, объявила своим клиентам, что с декабря резко повысит стоимость аренды оборудования (дигибоксы и роутеры).
С декабря Telia резко повысит стоимость аренды оборудования
Если до сих пор за роутер приходилось платить 2,99 евро в месяц, то с 1 декабря стоимость аренды вырастет до 4 евро, то есть рост цен составит 33,7 процента. Стоимость аренды цифрового бокса вырастет еще больше: вместо нынешних 1,99 евро с декабря придется платить три евро, то есть процент повышения цены составляет 50 процентов.
«Быстро меняющаяся бизнес-среда, рост закупочных цен на оборудование и увеличение других внутренних затрат также напрямую влияют на деятельность Telia», – пишет Telia своим клиентам.
Клиенты, обратившиеся в Postimees, расстроены тем, что в этом году телекоммуникационная компания не разрешила им купить модернизированные устройства. «Создается впечатление, что Telia подготовила себе постоянный доход», – говорит клиент.
Другой клиент Telia признается, что поменял весной и приставку, и роутер по просьбе Telia, и просто поддался предложениям продавца, который рекомендовал брать в аренду, а не выкупать технику. Если на момент покупки устройства срок окупаемости дигибокса с учетом тогдашней стоимости аренды составлял 4,5 года, то сейчас он значительно сократился. Учитывая, что предыдущий дигибокс прослужил не менее десяти лет, по словам заказчика, экономия была бы очевидна.
Расходы компании растут
По словам бизнес-менеджера Telia по обслуживанию на дому Тыниса Тынисона, причиной повышения цен являются быстрые изменения, произошедшие в бизнес-среде, которые также распространяются на продукты и услуги различных поставщиков услуг.
«За короткое время очень быстро выросли различные внутренние затраты, что, в свою очередь, сделало более дорогими цены на оборудование и используемые в нем компоненты, а также цены на различные транспортно-логистические услуги», – сказал он.
Также, по его словам, немаловажной составляющей в ценообразовании аренды техники является то, что это не просто коробка, позволяющая воспользоваться услугой. «Домашние сервисные устройства Telia (роутеры, приставки) настроены таким образом, что ими можно управлять удаленно (как самим клиентам, так и службой технической поддержки Telia в случае возникновения технических проблем). Для этих устройств также постоянно предлагаются обновления программного обеспечения по сети, что важно с точки зрения качества обслуживания, а также безопасности», – сказал он.
По его словам, клиенты, которые обменяли свое старое устройство на новое, не получат новое устройство. В таком случае возникает вопрос, как повлияет удорожание компонентов на цену существующего устройства?
«В цену входа входит, например, быстро растущая цена на электроэнергию, которая, к сожалению, влияет на цены большинства услуг Telia», – сказал Тынисон.
В письме, разосланном клиентам летом, Telia объявила о предстоящем повышении цен в сентябре. Тогда цена Telia Mini и Standard Packet выросла на один евро, то есть до семи евро и до 17 евро в месяц. Условия аренды оборудования также изменились. В том же письме компания подтвердила, что стоимость аренды оборудования не повышается.
По словам Тынисона, это предложение было добавлено для ясности, что с изменением условий аренды цены на аренду не вырастут. «Кроме того, летом не было более точной информации о том, в какой степени общий быстрый рост расходов может повлиять на цены на различные услуги Telia», – сказал он.
По словам Тынисона, при желании клиент может выкупить определенные устройства. Но аренда устройства имеет больше смысла для клиента: вы всегда можете без проблем обменять существующее устройство на более новое и более функциональное. «В ситуации, когда технологии развиваются стремительно и постоянно добавляются новые контент-сервисы, постоянно развивается и парк оборудования, и время от времени старое оборудование приходится заменять на более новое», – сказал он.
Сколько клиентов хотят расторгнуть договор из-за повышения цен?
По словам Тынисона, таких клиентов немного. Клиентам важно продолжать пользоваться привычными для них качественными услугами. «Telia, безусловно, не единственный поставщик услуг, цены на услуги которого изменились или меняются из-за макроэкономических препятствий – это также влияет на других поставщиков услуг в той же области», – сказал он.