С декабря Telia резко повысит стоимость аренды оборудования

Если до сих пор за роутер приходилось платить 2,99 евро в месяц, то с 1 декабря стоимость аренды вырастет до 4 евро, то есть рост цен составит 33,7 процента. Стоимость аренды цифрового бокса вырастет еще больше: вместо нынешних 1,99 евро с декабря придется платить три евро, то есть процент повышения цены составляет 50 процентов.

«Быстро меняющаяся бизнес-среда, рост закупочных цен на оборудование и увеличение других внутренних затрат также напрямую влияют на деятельность Telia», – пишет Telia своим клиентам.

Клиенты, обратившиеся в Postimees, расстроены тем, что в этом году телекоммуникационная компания не разрешила им купить модернизированные устройства. «Создается впечатление, что Telia подготовила себе постоянный доход», – говорит клиент.

Другой клиент Telia признается, что поменял весной и приставку, и роутер по просьбе Telia, и просто поддался предложениям продавца, который рекомендовал брать в аренду, а не выкупать технику. Если на момент покупки устройства срок окупаемости дигибокса с учетом тогдашней стоимости аренды составлял 4,5 года, то сейчас он значительно сократился. Учитывая, что предыдущий дигибокс прослужил не менее десяти лет, по словам заказчика, экономия была бы очевидна.

Расходы компании растут

По словам бизнес-менеджера Telia по обслуживанию на дому Тыниса Тынисона, причиной повышения цен являются быстрые изменения, произошедшие в бизнес-среде, которые также распространяются на продукты и услуги различных поставщиков услуг.