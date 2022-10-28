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Новым президентом Балтийской ассамблеи был избран Ааду Муст

rus.postimees.ee
Новым президентом Балтийской ассамблеи был избран Ааду Муст
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Новым президентом Балтийской ассамблеи был избран Ааду Муст.
Новым президентом Балтийской ассамблеи был избран Ааду Муст. Фото: Läti seim

Сегодня делегация Эстонии приняла участие в 41-й сессии Балтийской ассамблеи и 28-й сессии Балтийского совета в Риге. Латвия передала председательство Балтийской ассамблеи Эстонии, а новым президентом ассамблеи был избран председатель делегации Эстонии Ааду Муст.

По словам заместителя председателя эстонской делегации в БA Свена Сестера, в 2023 году Эстония возьмет на себя председательство в Балтийской ассамблее с намерением продолжить укрепление безопасности, стойкости, надежности и стабильности в Балтийском регионе, что особенно важно в условиях войны в Европе.

«Объединение сил также даст нам больше возможностей для решения проблем, связанных с вторжением России. В числе прочего – это экономический и гуманитарный кризис, энергетическая безопасность, дезинформация и общие вопросы, связанные с безопасностью в Балтийских странах», – сказал он.

«Еще один вопрос, которому мы должны уделить внимание в 2023 году – это глобальное потепление климата, которое влечет за собой катастрофические последствия, такие как вымирание видов и рост неравенства», – сказал Сестер и уточнил, что зеленый переход должен быть одновременно эффективным и справедливым ко всем.

Также, по его словам, чрезвычайно важно уделять внимание проблемам образования и культуры, сотрудничеству в сфере культуры и медиа, укреплению координирования между профессиональным и техническим образованием и культурными и образовательными учреждениями. В то же время, Балтийская ассамблея продолжает играть роль связующего звена между странами восточного партнерства и Северными странами, странами Бенилюкса и Вышеградской группы, а также другими европейскими государствами.

На сессии Балтийской ассамблеи выступил спикер Рийгикогу Юри Ратас. Он сказал, что сотрудничество Балтийских стран в сфере безопасности и обороны уже давно является одним из наиболее ярких примеров единства Балтийского региона.

«С начала российской агрессии Балтийские страны особенно активно работают в сфере безопасности и сотрудничают теснее, чем когда-либо ранее. Наша поддержка Украине заметна, видна и слышна, и очень значима в мировых масштабах», – сказал Ратас. Тесное сотрудничество в вопросах укрепления защиты и безопасности региона также важно с точки зрения развития коллективной обороны НАТО. «Вместе мы можем лучше отстаивать свои позиции перед союзниками по НАТО, привлекать внимание к важным вопросам в сфере безопасности и подтверждать приверженность Балтийских стран обеспечению стабильного финансирования государственной обороны», – сказал он.

Ратас отметил, что, помимо кризиса в сфере безопасности, в решении также нуждается самый крупный за последние десятилетия энергетический кризис. «Нам срочно нужны новые, альтернативные источники энергии, которые не будут зависеть от желаний воинственных недемократических государств, не загонят в угол Балтийские государства и остальную Европу, не будут заставлять отказываться от своих принципов и от поддержки Украины. Я уверен, что у нашего региона есть силы и желание найти единый подход», – заверил спикер Рийгикогу.

В сессии Балтийской ассамблеи, помимо Свена Сестера, приняли участие члены делегации Михаил Корб, Хеле Эвераус, Урве Тийдус, Кальви Кыва, Хельмен Кютт, Андрес Метсоя и Анти Пооламетс.

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