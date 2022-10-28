Новым президентом Балтийской ассамблеи был избран Ааду Муст.

По словам заместителя председателя эстонской делегации в БA Свена Сестера, в 2023 году Эстония возьмет на себя председательство в Балтийской ассамблее с намерением продолжить укрепление безопасности, стойкости, надежности и стабильности в Балтийском регионе, что особенно важно в условиях войны в Европе.

«Объединение сил также даст нам больше возможностей для решения проблем, связанных с вторжением России. В числе прочего – это экономический и гуманитарный кризис, энергетическая безопасность, дезинформация и общие вопросы, связанные с безопасностью в Балтийских странах», – сказал он.

«Еще один вопрос, которому мы должны уделить внимание в 2023 году – это глобальное потепление климата, которое влечет за собой катастрофические последствия, такие как вымирание видов и рост неравенства», – сказал Сестер и уточнил, что зеленый переход должен быть одновременно эффективным и справедливым ко всем.

Также, по его словам, чрезвычайно важно уделять внимание проблемам образования и культуры, сотрудничеству в сфере культуры и медиа, укреплению координирования между профессиональным и техническим образованием и культурными и образовательными учреждениями. В то же время, Балтийская ассамблея продолжает играть роль связующего звена между странами восточного партнерства и Северными странами, странами Бенилюкса и Вышеградской группы, а также другими европейскими государствами.