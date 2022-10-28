«Новости в 7» за 28 октября: скандал с Михкельсоном, кто скупил генераторы, как зарождался фашизм и выставка восковых фигур

Сегодня в выпуске:

- Как сообщили в четверг издания Postimees и Eesti Päevaleht, депутат Рийгикогу, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) фотографировал несовершеннолетнего ребенка в неуместных позах, что впоследствии стало большой проблемой. Подробнее - в сюжете.

- Короткие новости: кого лишат права на оружие, изменения в расписании Elron и пееходе Эстонии на зимнее время.

- Спрос на электрогенераторы и газовые горелки в Эстонии вырос на фоне разговоров о возможных перебоях с электричеством предстоящей зимой. Наша съёмочная группа выясняла, как сделать правильный выбор при покупке.

- Ровно 100 лет назад началась история фашизма как значимого политического движения. «Поход на Рим», организованный соратниками Бенито Муссолини в конце октября 1922 года, закончился тем, что дуче был назначен главой правительства. Все подробности в нашем сюжете.

- С миру по нитке: что сносят в Польше, происшествии в Милане и к чему готовятся шведы.

- Сегодня в Таллинне открылась самая обширная в Европе выставка восковых фигур, которая соберет исторических деятелей, писателей и художников, а также известных персонажей из фильмов и мультфильмов. Наш корреспондент посетил торговый центр Рокка-аль-Маре, чтобы познакомить зрителей «Новостей в 7» с этой грандиозной выставкой.