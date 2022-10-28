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Десятки тысяч протестующих обвинили правительство Чехии в чрезмерной поддержке Украины

AFP/BNS
Десятки тысяч протестующих обвинили правительство Чехии в чрезмерной поддержке Украины
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Протестующие в центре Праги.
Протестующие в центре Праги. Фото: Michal Cizek / AFP / Scanpix

Сегодня в Праге, столице Чехии, собрались десятки тысяч человек, которые протестовали против правоцентристского правительства, обвиняя его в росте цен и уделении чрезмерного внимания Украине.

Демонстрация была организована движением «Чехия прежде всего», которое имеет связи с ультраправыми, пишет AFP. Ассоциация хотела публично попрекнуть правительство именно сегодня, поскольку 28 октября страна также празднует создание независимой Чехословакии в 1918 году.

Демонстранты, собравшиеся на площади Венцель, требовали отставки правительства и принесли плакаты, называющие министров дилетантами.

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