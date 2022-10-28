Сегодня в Праге, столице Чехии, собрались десятки тысяч человек, которые протестовали против правоцентристского правительства, обвиняя его в росте цен и уделении чрезмерного внимания Украине.
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Десятки тысяч протестующих обвинили правительство Чехии в чрезмерной поддержке Украины
Десятки тысяч протестующих обвинили правительство Чехии в чрезмерной поддержке Украины
Демонстрация была организована движением «Чехия прежде всего», которое имеет связи с ультраправыми, пишет AFP. Ассоциация хотела публично попрекнуть правительство именно сегодня, поскольку 28 октября страна также празднует создание независимой Чехословакии в 1918 году.
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