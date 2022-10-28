На крыше крупнейшего торгового центра Йыхви сгорел электродвигатель

По словам представителя Спасательного департамента, возгорание началось на крыше здания, где загорелся мотор вентиляционного устройства.

На место прибыли пять спасательных бригад. Около 20:30 стало известно, что пожар потушен. Также был устранен риск утечки газа на объектах общественного питания центра.