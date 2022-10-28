В пятницу в 19:48 спасатели получили сообщение о пожаре на крыше торгового центра Pargi в Йыхви.
ВИДЕО ⟩ На крыше крупнейшего торгового центра Йыхви сгорел электродвигатель
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На крыше крупнейшего торгового центра Йыхви сгорел электродвигатель
По словам представителя Спасательного департамента, возгорание началось на крыше здания, где загорелся мотор вентиляционного устройства.
Людей эвакуировали из здания. Жертв нет.
На место прибыли пять спасательных бригад.
На момент прибытия спасателей крыша центра со стороны парка горела открытым пламенем площадью около трех квадратных метров. Чтобы быстрее вывести людей из центра, на помощь спасателям также пришла полиция.
Около 20:30 стало известно, что пожар потушен. Также был устранен риск утечки газа на объектах общественного питания центра.