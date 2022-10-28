ВИДЕО ⟩ На крыше крупнейшего торгового центра Йыхви сгорел электродвигатель

По словам представителя Спасательного департамента, возгорание началось на крыше здания, где загорелся мотор вентиляционного устройства.

Людей эвакуировали из здания. Жертв нет.

На место прибыли пять спасательных бригад.

На момент прибытия спасателей крыша центра со стороны парка горела открытым пламенем площадью около трех квадратных метров. Чтобы быстрее вывести людей из центра, на помощь спасателям также пришла полиция.