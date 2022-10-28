Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела двух мужчин и одной женщины, которые обвиняются в убийстве своего знакомого весной этого года в Харьюмаа. Как передала пресс-служба прокуратуры, для убийства были использованы нож и топор.
Пьяная компания убила своего приятеля ножом и топором
Пьяная компания убила своего приятеля ножом и топором
Руслан Полищук, Алик Большаков и Виолла Иванова обвиняются по статье Пенитенциарного кодекса об убийстве. Как обвиняемые, так и их жертва в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. Трое обвиняемых находятся под стражей с апреля этого года.
На состоявшемся 17 октября предварительном слушании в Харьюском уездном суде было установлено, что суд приступит к рассмотрению уголовного дела 20 марта следующего года.
Если их вина будет доказана, суд может приговорить виновных за убийство к лишению свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
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