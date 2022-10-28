Пьяная компания убила своего приятеля ножом и топором

Руслан Полищук, Алик Большаков и Виолла Иванова обвиняются по статье Пенитенциарного кодекса об убийстве. Как обвиняемые, так и их жертва в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. Трое обвиняемых находятся под стражей с апреля этого года.

На состоявшемся 17 октября предварительном слушании в Харьюском уездном суде было установлено, что суд приступит к рассмотрению уголовного дела 20 марта следующего года.