Суд обсуждает уголовное дело обвиняемых в содержании в Таллинне публичного дома

Как передала пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Кристийна Кивари, Ивара Лойта обвиняют в том, что он вместе с Кристиной Бубович с октября 2019 по март 2020 года содержал в арендованных помещениях в Таллинне публичный дом. «Там под видом проведения эротического массажа предлагались сексуальные услуги с целью вызвать и удовлетворить сексуальное возбуждение», – сказала Кивари.