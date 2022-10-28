В Харьюском уездном суде продолжается процесс, в рамках которого мужчина и женщина обвиняются в том, что два года назад в Таллинне они содержали публичный дом.
Суд обсуждает уголовное дело обвиняемых в содержании в Таллинне публичного дома
Суд обсуждает уголовное дело обвиняемых в содержании в Таллинне публичного дома
Как передала пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Кристийна Кивари, Ивара Лойта обвиняют в том, что он вместе с Кристиной Бубович с октября 2019 по март 2020 года содержал в арендованных помещениях в Таллинне публичный дом. «Там под видом проведения эротического массажа предлагались сексуальные услуги с целью вызвать и удовлетворить сексуальное возбуждение», – сказала Кивари.
Мужчине и женщине, если они будут признаны виновными по статье о сутенерстве, грозит денежный штраф или до пяти лет лишения свободы.
Ключевые слова