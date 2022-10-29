Конец эпохи: ЕС одобрил запрет на продажу автомобилей с ДВС

Об этом в своем Twitter сообщил Паскаль Канфен, председатель комитета Европарламента по вопросам окружающей среды. По словам Канфена, речь идет об историческом решении, цель которого – снизить выбросы транспорта и замедлить потепление климата. В достижении этой цели автомобилям с нулевым уровнем выбросов отводится ключевая роль, передает Yle.

Very proud of having chaired this final negotiation. The first text of the climate #FitFor55 package is now sealed. Others might follow soon before the #Cop27 https://t.co/WUT1jzDxtk — Pascal Canfin (@pcanfin) October 27, 2022

Предполагается, что в 2035 году в ЕС больше не будут продаваться новые легковые автомобили и фургоны, использующие ископаемое топливо.

Европейский автопром сам ускоренно отказывается от ДВС

В то же время некоторые европейские автостроители, в том числе в Великобритании, не входящей в ЕС, ранее уже объявили, что самостоятельно решили прекратить выпуск машин с ДВС полностью и безоговорочно, да к тому же в куда более сжатые сроки.

Так, транснациональный концерн Stellantis намерен с 2024 года поставлять на мировой рынок исключительно электрические модели итальянской марки Lancia. Британская компания Jaguar с 2025 года будет выпускать только электромобили. Входящая в Stellantis итальянская компания Fiat собирается с 2027 года продавать в Европе только электромобили, другой бренд концерна, немецкий Opel, готовится совершить такой шаг в 2028 году.

Rolls-Royce, британская дочерняя фирма немецкого концерна BMW, перейдет на производство исключительно электромобилей в 2030 году, в тот же год от ДВС окончательно откажется Volvo, шведская дочерняя фирма китайского концерна Geely. Дочерняя фирма Volkswagen Audi намерена сделать это в 2033 году.