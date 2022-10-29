В начале января мы попросили производителей продуктов питания проанализировать рост цен и попытаться предугадать скачки цен. В то время думали, что после весеннего подорожания наступит затишье и рост цен в дальнейшем не будет таким быстрым – ведь весна и лето – пора, когда тепло, светло и расход электроэнергии снижается. Теперь, ближе к концу года, производители продуктов питания снова смотрят на рост цен и оценивают, насколько точным был их прогноз.

Первое повышение цен на продукты питания произошло прошлой осенью. В январе этого года, когда стало ясно, что от нового повышения цен никуда не деться, директор Valio Eesti AS Майдо Соловьев сказал, что рост цен на молочные продукты будет в пределах 10-15 процентов. Основная причина – сильно возросшие цены на сырое молоко. Сейчас Соловьев говорит, что, оглядываясь назад, его прогноз был очень и очень оптимистичным и опирался на практику предыдущих десятилетий, когда цена на сырое молоко лишь ненадолго поднималась до 40 центов за литр. Сейчас мы добрались до пятидесяти центов и выше, и это без учета налога с оборота.