Неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей США

Нападение произошло в ночь на пятницу, злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и «жестоко напал» на Пола Пелоси, сообщили в пресс-службе. «Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь, и ожидается, что он полностью выздоровеет», – говорится в сообщении пресс-службы.

Пелоси в момент нападения не было дома

По данным телеканала NBC, нападавший был вооружен молотком, а в доме он пытался найти именно Нэнси Пелоси. По словам двух источников CNN, напавший пытался связать Пола Пелоси, «пока Нэнси не вернулась домой», а ворвавшись в дом кричал «Где Нэнси? Где Нэнси?». Когда полиция прибыла в резиденцию, нападавший вновь сказал, что «ждет Нэнси».