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Неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей США

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Неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей США
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Место происшествия.
Место происшествия. Фото: Eric Risberg/AP/Scanpix

На мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси было совершено нападение, после которого он был доставлен в больницу, сообщает DW со ссылкой на пресс-службу спикера.

Нападение произошло в ночь на пятницу, злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и «жестоко напал» на Пола Пелоси, сообщили в пресс-службе. «Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь, и ожидается, что он полностью выздоровеет», – говорится в сообщении пресс-службы.

Пелоси в момент нападения не было дома

По данным телеканала NBC, нападавший был вооружен молотком, а в доме он пытался найти именно Нэнси Пелоси. По словам двух источников CNN, напавший пытался связать Пола Пелоси, «пока Нэнси не вернулась домой», а ворвавшись в дом кричал «Где Нэнси? Где Нэнси?». Когда полиция прибыла в резиденцию, нападавший вновь сказал, что «ждет Нэнси».

Сама спикер Палаты представителей в момент нападения находилась в Вашингтоне и вылетела в Сан-Франциско, узнав о происшествии. По данным CNN, ей удалось поговорить с мужем до операции.

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