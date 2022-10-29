Энергетический кризис в Европе принимает неожиданный поворот

На протяжении многих десятилетий Европа полагалась на поставки газа из России. Однако после начала войны в Украине Европа ищет другие способы получить газ. Главный источник поставок на данный момент – сжиженный природный газ (СПГ), которым заполняют европейские газохранилища.

На данный момент вместе с нетипично теплой погодой и удачной резервацией грузов СПГ европейские газохранилища почти заполнены, и местами новые поставки газа в Европе физически негде хранить. Также в Европе значительно упала цена на газ, которая сейчас составляет менее трети от пика, достигнутого летом.

Конечно, риски все еще остаются – очень многое зависит от погодных условий. Стремительное и сильное похолодание в Европе заметно повысит расход газа, также правительства стран выражают обеспокоенность относительно возможных актов саботажа в газовой системе. Однако в целом на конец октября ситуация на газовом рынке Европы гораздо лучше, чем до этого прогнозировали аналитики и политики.