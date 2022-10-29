Расхламление кухни: вещи, которые вы зря храните в шкафах и ящиках

Здесь есть два варианта. Либо вы признаете, что являетесь заядлым коллекционером и выставляете свое собрание цветных тарелок и глазурованных кружек на всеобщее обозрение. Либо, убедившись, что ваша коллекция вышла из-под контроля, разбираете полки и сохраняете только любимые и используемые наборы посуды.

Не стоит держать дома тарелки и бокалы на случай, когда понадобится устроить обед для кучи гостей. Наслаждайтесь дополнительным пространством на полках и в ящиках. А когда вам действительно нужно будет устроить ужин на большую компанию, просто попросите парадный сервиз у родителей на пару вечеров. Или вообще - купите одноразовую посуду!

Запасы специй

Во время похода в продуктовый магазин, пробегая мимо полок со специями, мы часто сомневаемся: «А есть ли дома черный перец / корица / ваниль?». По возвращении обычно оказывается, что в шкафу уже есть пакет или баночка с перцем или корицей в двух экземплярах. И теперь — в трех…

Храните все специи в одном месте или так, чтобы они разом попадали в поле зрения, и проводите частую ревизию. Это поможет избежать хранения лишних банок и освободить пространство.

Старые кухонные полотенца