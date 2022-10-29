У многих из нас на кухне есть предметы, которыми мы практически не пользуемся, а храним на всякий случай. Пришла пора от них избавиться — освободить место для чего-то более приятного, советует журналист Виктория Харрисон из Houzz UK and Ireland.
Расхламление кухни: вещи, которые вы зря храните в шкафах и ящиках
Расхламление кухни провести проще, чем вам кажется. Главное, подойти к процессу без лишних эмоций.
Хлебопечка или мультиварка
Сколько раз вы на самом деле пользовались этим гигантским агрегатом, который занимает треть глубокой полки?
Конечно, есть семьи, где этот прибор используют каждый день. Но у большинства хлебопечка томится в глубине шкафа как немой укор, потому что легче купить хлеб в магазине, чем разбираться в особенностях теста для разных типов выпечки.
Если вы пользовались прибором всего пару раз за прошедший год, лучше подарите его семье, которая точно будет использовать технику по прямому назначению. То же самое касается и другой бытовой техники, которую мы с такой легкостью покупаем или получаем в подарок, а потом годами храним в шкафу: мультиварки, яйцеварки, йогуртницы, вафельницы, сэндвичницы и тому подобное.
Сувенирные кружки
Купленные по случаю или полученные в подарок сувенирные кружки с крупными рисунками, загромождающие дальнюю часть полок, должны исчезнуть.
Вы точно получите больше удовольствия от небольшой коллекции красивых чашек и кружек, которыми пользуетесь каждый день, чем от дюжины ярких кружек со странными надписями или картинками, которые, вы не собираетесь в ближайшее время использовать.
Посуда: старая и запасная
Здесь есть два варианта. Либо вы признаете, что являетесь заядлым коллекционером и выставляете свое собрание цветных тарелок и глазурованных кружек на всеобщее обозрение. Либо, убедившись, что ваша коллекция вышла из-под контроля, разбираете полки и сохраняете только любимые и используемые наборы посуды.
Не стоит держать дома тарелки и бокалы на случай, когда понадобится устроить обед для кучи гостей. Наслаждайтесь дополнительным пространством на полках и в ящиках. А когда вам действительно нужно будет устроить ужин на большую компанию, просто попросите парадный сервиз у родителей на пару вечеров. Или вообще - купите одноразовую посуду!
Запасы специй
Во время похода в продуктовый магазин, пробегая мимо полок со специями, мы часто сомневаемся: «А есть ли дома черный перец / корица / ваниль?». По возвращении обычно оказывается, что в шкафу уже есть пакет или баночка с перцем или корицей в двух экземплярах. И теперь — в трех…
Храните все специи в одном месте или так, чтобы они разом попадали в поле зрения, и проводите частую ревизию. Это поможет избежать хранения лишних банок и освободить пространство.
Старые кухонные полотенца
Признайтесь, у вас в шкафу найдется пара-другая старых полотенец с так и не выведенными пятнами или потертостями. Просмотрите кухонный текстиль и оставьте только новые и не застиранные полотенца, а старые используйте как тряпки в гараже или передайте в приют для животных (там они очень востребованы).
Избыток столовых приборов
Возможно, вы съехались со своей половинкой, и каждый привез свой набор столовых приборов. А может, у вас есть повседневный и парадный комплекты, которые втиснуты в переполненный ящик.
Одной семье не нужно столько ножей и вилок, даже с учетом прихода гостей. Если ящик для столовых приборов забит, сделайте ревизию, оставьте один полный комплект и пару-тройку дополнительных вилок и ножей.
Консервы и крупы с истекающим сроком хранения
Хранить продукты с заканчивающимся сроком годности — напрасная трата места в шкафу и угроза для здоровья. Проводите ревизию круп и консервов каждую пару месяцев и откладывайте любые продукты с истекающим сроком хранения.
Высыпьте или вылейте содержимое банок, а симпатичные емкости используйте, например, как контейнеры для рассады или суккулентов.
Дюжина лопаток и половников
Сколько деревянных лопаток, половников и шумовок нужно на одной кухне? Наверное, по одной, максимум по две штуки. Уберите лишние предметы и сохраните те лопатки, которыми точно пользуетесь каждый день.