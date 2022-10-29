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Созданный лучшими архитекторами проект Seileri Kvartal украсит один из городов Эстонии

rus.postimees.ee
Созданный лучшими архитекторами проект Seileri Kvartal украсит один из городов Эстонии
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Фото: 3+1 arhitektid

Компания 3+1 Arhitektid, выигравшая конкурс, создала продуманное и очень удобное для человека городское пространство с минимальной автомобильной инфраструктурой.

«Покупатель жилья в квартале Seiler получит не только светлую и солнечную квартиру, но и полноценную жилую среду в отличном городском пространстве, которое появится в результате архитектурного конкурса», — подчеркнул член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

По словам Саксинга, проекты, участвовавшие в конкурсе застройки квартала Seiler, оценивал и город Пярну. «Расположение на берегу реки в самом сердце Пярну влечет за собой большую ответственность, — объяснил Саксинг. — Поэтому новый квартал, который изменит силуэт города, — это не просто десять новых домов, а новый этап развития городского пространства».

Как уверяет девелопер и строитель квартала Nordecon, концепция квартир – от одно- до пятикомнатных – направлена ​​на использование максимального количества солнечного света. Большинство из 133 квартир имеют балконы или террасы с видом на реку и центр города, чтобы получать максимум дневного и вечернего солнца. Большая часть парковочных мест будет расположена под зданиями, в результате чего пространство между домами станет практически свободным от автомобилей и безопасным местом общего пользования.

Строительные работы в квартале Seiler начнутся уже этой зимой, первые дома должны быть сданы весной 2024 года.

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