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Юный водитель попал в ДТП: двух 15-летних пассажирок доставили в больницу

rus.postimees.ee
Юный водитель попал в ДТП: двух 15-летних пассажирок доставили в больницу
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Скорая помощь и полиция.
Скорая помощь и полиция. Фото: Taavi Sepp

Вчера днем в Валгамаа на шоссе автомобиль вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние девушки. 

В пятницу, 28 октября, в 15.17 в Валгамаа в волости Тырва в деревне Пуйде на 19-м километре шоссе Валга-Уулу произошло ДТП, когда автомобиль Audi A3, за рулем которого был 18-летний молодой человек, на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, а потом вылетел в кювет.

Двух 15-летних пассажирок доставили в Валгаскую больницу. 

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