Вчера днем в Валгамаа на шоссе автомобиль вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние девушки.
Юный водитель попал в ДТП: двух 15-летних пассажирок доставили в больницу
Юный водитель попал в ДТП: двух 15-летних пассажирок доставили в больницу
В пятницу, 28 октября, в 15.17 в Валгамаа в волости Тырва в деревне Пуйде на 19-м километре шоссе Валга-Уулу произошло ДТП, когда автомобиль Audi A3, за рулем которого был 18-летний молодой человек, на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, а потом вылетел в кювет.
Двух 15-летних пассажирок доставили в Валгаскую больницу.