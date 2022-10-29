Юный водитель попал в ДТП: двух 15-летних пассажирок доставили в больницу

В пятницу, 28 октября, в 15.17 в Валгамаа в волости Тырва в деревне Пуйде на 19-м километре шоссе Валга-Уулу произошло ДТП, когда автомобиль Audi A3, за рулем которого был 18-летний молодой человек, на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, а потом вылетел в кювет.