Партия хочет возобновить государственную программу строительства съемного жилья

По оценке председателя партии Лаури Ляэнеметса, в региональное развитие сейчас нужно вкладывать больше средств, чем когда бы то ни было раньше.

«Нехватка жилых площадей становится все более весомой причиной, по которой люди уезжают из небольших городов и деревень. Мы хотим, чтобы у предпринимателей были возможности для создания новых рабочих мест. Сегодня трудовая миграция внутри страны затруднена из-за нехватки жилых площадей», – отметил Ляэнеметс.

Он подчеркнул, что ситуация с нехваткой квартир стала еще острее после приезда в страну военных беженцев из Украины. По этой причине государству нужно приложить больше усилий для того, чтобы у всех была крыша над головой.

Жилых площадей не хватает – арендные квартиры составляют всего около 20% жилого фонда. В Эстонии также нет крупных профессиональных компаний по строительству многоквартирных доходных домов.

«К примеру, Нарва и Силламяэ должны привлекать новых учителей для перехода на эстоноязычное образование и, как показывают результаты исследований, наличие жилья является важной предпосылкой при принятии решения о переезде. Задача государства – обеспечить равномерное развитие всех регионов, что в долгосрочной перспективе это позволит избежать оттока населения в столицу», – сказал Ляэнеметс.

«По инициативе социал-демократов с 2017 по 2019 год было построено 537 новых жилых площадей для тех, кто вносит свой вклад в развитие регионов, а также для малообеспеченных семей, которым сложно найти съемное жилье по карману», – сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.