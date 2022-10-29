Сб, 29.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Партия хочет возобновить государственную программу строительства съемного жилья

rus.postimees.ee
Партия хочет возобновить государственную программу строительства съемного жилья
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Открытие доходного дома в Имавере в 2021 году.
Открытие доходного дома в Имавере в 2021 году. Фото: Dmitri Kotjuh

Правление Социал-демократической партии предлагает возобновить государственную программу строительства съемного жилья, чтобы поддержать создание по всей Эстонии новых рабочих мест и замедлить переезд жителей в крупные города. При строительстве арендных жилых площадей партия хочет сосредоточиться на небольших городах и сельских регионах.

По оценке председателя партии Лаури Ляэнеметса, в региональное развитие сейчас нужно вкладывать больше средств, чем когда бы то ни было раньше.

«Нехватка жилых площадей становится все более весомой причиной, по которой люди уезжают из небольших городов и деревень. Мы хотим, чтобы у предпринимателей были возможности для создания новых рабочих мест. Сегодня трудовая миграция внутри страны затруднена из-за нехватки жилых площадей», – отметил Ляэнеметс.

Он подчеркнул, что ситуация с нехваткой квартир стала еще острее после приезда в страну военных беженцев из Украины. По этой причине государству нужно приложить больше усилий для того, чтобы у всех была крыша над головой.

Жилых площадей не хватает – арендные квартиры составляют всего около 20% жилого фонда. В Эстонии также нет крупных профессиональных компаний по строительству многоквартирных доходных домов.

«К примеру, Нарва и Силламяэ должны привлекать новых учителей для перехода на эстоноязычное образование и, как показывают результаты исследований, наличие жилья является важной предпосылкой при принятии решения о переезде. Задача государства – обеспечить равномерное развитие всех регионов, что в долгосрочной перспективе это позволит избежать оттока населения в столицу», – сказал Ляэнеметс.

«По инициативе социал-демократов с 2017 по 2019 год было построено 537 новых жилых площадей для тех, кто вносит свой вклад в развитие регионов, а также для малообеспеченных семей, которым сложно найти съемное жилье по карману», – сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Она отметила, что руководители местных самоуправлений, получившие в прошлый раз дотации и построившие на них доходные жилые дома, оценивают этот проект как успешный. Ни одна из квартир, построенных в рамках этой программы, не стоит без дела. Во многих регионах имеется готовность к строительству жилых домов. 

Ключевые слова
Наверх