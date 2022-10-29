Банк: лучшие объекты поступают в продажу минуя порталы недвижимости

​Наиболее активным временем на рынке жилищного кредитования стал второй квартал этого года, когда в сегменте новых кредитов рост, по сравнению с тем же периодом прошлого года, составил целых 43%. В третьем квартале объем жилищных кредитов, выданных LHV, увеличился на 22% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Небольшое затишье в третьем квартале можно объяснить, в первую очередь, летним периодом, когда на рынке недвижимости традиционно происходит меньше сделок, но можно отметить и общее охлаждение рынка.

Хотя в третьем квартале этого года заявлений на получение кредита было представлено на 10% меньше по сравнению с третьим кварталом 2021 года, но договоров было заключено на 10% больше и в общей сложности на 22% больше, чем в прошлом году.

По словам руководителя отдела частного финансирования LHV Кэтлин Ватсель, можно сделать вывод о том, что все больше клиентов выбирают жилищный кредит LHV. «Лучшие объекты поступают в продажу без объявлений. Когда покупатель находит свой идеальный дом, то сделка обычно происходит очень быстро потому, что обычно есть много других желающих. Клиенты отмечают важность быстрого обслуживания LHV, что также является нашим приоритетом. Мы обещаем, что отправим клиенту первое кредитное предложение в течение 24 часов и стараемся придерживаться этого принципа», — обещает Ватсель.

Рост цен на недвижимость оказывает влияние на сумму кредита

В течение года продолжительность кредитного периода не изменилась, оставаясь в среднем 25 лет. Стремительный рост цен на недвижимость привел к снижению доли самофинансирования. Если в третьем квартале прошлого года доля самофинансирования кредита составляла в среднем 30%, то в этом году она сократилась до 19%.

Средняя сумма кредита выросла с 129 000 евро до 142 000 евро по сравнению с тем же периодом прошлого года, что является логичным в контексте роста цен на недвижимость.

Средний возраст заемщика — 35 лет

Средний возраст ходатайствующих о кредите не изменился по сравнению с третьим кварталом прошлого года – 35 лет. Почти половина заемщиков находится в возрастной группе 30 – 39 лет. Доля молодежи, то есть 20-29-летних, составляет около четверти, а доля возрастной группы 40 – 49 лет – 20%.