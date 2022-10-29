Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу призвал «все стороны» сделать все возможное для продления соглашения об экспорте зерна Украины, в том числе за счет содействия поставкам зерна из России, сообщил его пресс-секретарь.
Генсек ООН призывает к продлению зернового соглашения между Украиной и Россией
Так называемая Черноморская сделка между ООН, Украиной, Россией и Турцией в июле позволила экспортировать более девяти миллионов тонн украинского зерна, смягчив глобальный продовольственный кризис, вызванный войной, хотя неопределенность в отношении продолжительности сделки уже привело к росту цен.
Неразбериха связана с заявлениями России о невозможности экспортировать свое зерно и удобрения в рамках другого соглашения.
Первоначальное соглашение должно было действовать в течение 120 дней с возможностью его продления 19 ноября, если ни одна из вовлеченных сторон не возражает, заявил в пятницу представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.
«Мы призываем все стороны сделать все возможное для возобновления Черноморской зерновой инициативы и полной реализации обоих соглашений, включая быстрое устранение всех препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», – говорится в заявлении.
«Мы не недооцениваем вызовы, но знаем, что их можно преодолеть», – сказал Дюжаррик.
«Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры по всему миру сейчас ищут ясности в отношении будущего», – говорится в заявлении.
Москва жалуется, что не может продавать свои удобрения из-за западных санкций.
Представитель России при ООН Василий Небенжа заявил журналистам в четверг, что, прежде чем Москва согласится продлить соглашение, необходимо разрешить российский экспорт. «Я давно говорю, (что) препятствия одни и те же», – сказал Небенжа.
В начале недели министр иностранных дел США Энтони Блинкен предсказал, что решение Москвы выйти из соглашения по зерну будет воспринято странами всего мира с «большим гневом».