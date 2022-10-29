Бывший глава спецкомиссии по борьбе с коррупцией осуждает поведение Марта Хельме

«Мягко говоря, поразительно, как Март Хельме использовал ставшую ему известной информацию в личных и политических интересах своей партии. Я очень хорошо знаю по собственному опыту, сколько секретной информации – как личной, так и той, которая предназначенной для профессиональной деятельности – сосредоточено в руках председателя спецкомитета», – заявил социал-демократ Одинец.

По его словам, с такой информацией нужно обращаться крайне осторожно, чтобы не навредить чьей-либо репутации.

«Март Хельме утверждал, что подал заявление о преступлении как член Рийгикогу, а не от имени специальной комиссии. Он также утверждал, что юридическая фирма, подготовившая заяление, использовала информацию, услышанную на публичных слушаниях. При этом у общественности сложилось впечатление, что это была позиция комиссии как коллегиального органа», – заявил Одинец.

По словам Одинеца, еще более шокирующим, чем вводящим в заблуждение общественность, является тот факт, что по распоряжению Хельме уже 4 октября все материалы, находящиеся в распоряжении специальной комиссии, в том числе информация, предназначенная для внутреннего пользования и содержащая секретные сообщения, были направлены в юридическую фирму, после чего родилось заявление о преступлении.

«Я вижу явные признаки злоупотребления служебным положением в поведении председателя спецкомитета. В антикоррупционном законе прописано, что передача собранных материалов – а если, то только следственному органу – это решение и прерогатива комиссии», – заявил Одинец, возглавлявший специальную антикоррупционную комиссию с начала 2021 года до лета этого года.