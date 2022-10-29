Ремонт в ванной комнате – удовольствие недешевое и небыстрое, поэтому вполне можно понять желание откладывать его бесконечно, особенно в нынешней ситуации, когда расходы из-за инфляции с каждым месяцем становятся все больше. Плюс в том, что не всегда нужен полноценный ремонт. В некоторых случаях создать в видавшей виды ванной комнате атмосферу спа и придать ей новое дыхание помогут простые уловки. Советами поделилась дизайнер K-rauta Александра Чуфарина.
Полезно знать: как сделать ремонт в ванной комнате и не разориться
Если керамическая плитка уложена с соблюдением технологии, то и спустя двадцать лет она продолжит служить верой и правдой. В основном плитку в ванной комнате меняют из-за того, что она морально устарела, и владельцу не нравится ее оттенок или стиль. Замена плитки обходится дорого из-за объемности работ. Специфики тоже много – эта работа требует навыков, опыта и набора инструментов. Из-за того, что мало кто решается перекладывать плитку самостоятельно, все популярнее становится ее покраска. Для того чтобы покрасить плитку, тоже нужны определенные умения, но по большей части хватит желания этим заняться и терпения.
Покрасьте керамическую плитку
Перед покраской плитку нужно как следует отмыть. На ней не должно быть налета, мыльных брызг или загрязнений – в противном случае краска не будет держаться. После того как плитка стала чистой, ее нужно немного отшлифовать, а затем нанести грунтовку.
Если обычно при покраске стен грунтом можно при желании пренебречь, то в случае с покраской керамической плитки таких экспериментов лучше все же не проводить.
Плитка помыта, отшлифована и покрыта грунтовкой – можно красить. Используя для этого только специальную краску, которая подходит для ванных комнат, окрасьте плитку в два или три слоя. Запаситесь терпением, ведь каждый слой должен как следует высохнуть. Информацию о том, сколько времени потребуется на высыхание краски, найдете на упаковке, но в действительности лучше дать ей больше времени, ведь если вы нанесете новый слой краски до того, как высохнет предыдущий, все придется начинать сначала. В завершение рекомендуется нанести специальный лак – тогда результат точно будет стойким.
Встречается мнение, что оттенок краски не должен сильно отличаться от цвета плитки. Это не так. Плитку темного или яркого цвета вполне можно окрасить в светлый. Главное, учтите, что нанести придется грунтовку, не менее трех слоев краски и лак. При соблюдении этого принципа оригинальный цвет плитки просвечивать точно не будет. Если ванная комната скромных размеров, рекомендуется выбирать именно краску светлого оттенка с легким глянцевым блеском – визуально она сделает помещение просторнее.
Межплиточные швы способны изменить облик ванной комнаты
В некоторых случаях не то что менять плитку нет необходимости – ее даже красить не нужно. Уделите внимание межплиточным швам, и помещение станет смотреться как новое, ведь ни одна ванная комната не будет выглядеть хорошо, если швы между плиткой грязные, тусклые и с выбоинами. Затирку между плиткой можно поменять, но если проблема только в цвете швов, то и их можно просто покрасить. Хоть обычно межплиточные швы делают светлыми или в тон плитке, нет никаких препятствий для того, чтобы выбрать более контрастный вариант – например, если плитка белая, то швы темно-серого или любого другого оригинального цвета придадут ванной комнате совершенно новый внешний вид.
Пол менять необязательно
Если теплый пол работает и нет причин подозревать повреждения водой, то в ходе ремонта в ванной комнате вовсе не обязательно снимать пол, ведь, как и плитку на стенах, его можно покрасить. Если есть плитки с трещинами и сколами, можно отремонтировать пол при помощи микроцемента, который обеспечит водостойкость.
Микроцемент просто выливают поверх плитки, и он создает прочную бесшовную поверхность, которая проста в уходе и может стать скромным неприметным фоном или главным элементом дизайна – как вам угодно.
Еще одна возможность – положить поверх имеющейся плитки нескользкое теплое прочное рулонное покрытие. А вот деревянный пол в данном случае порекомендовать сложно. Если потолок в ванной можно сделать деревянным, то деревянный пол никак не вписывается в концепцию бюджетного ремонта, поскольку дешевую древесину практически невозможно обработать, чтобы она стала водостойкой.
По возможности откажитесь от подвесного потолка
Если на протяжении нескольких десятилетий подвесной потолок в ванной комнате был данностью (иногда для того были объективные причины, но отнюдь не в каждом случае), то теперь это не так. Конечно, если подвесной потолок скрывает техносистемы, без него не обойтись, но если это не так, то его лучше снять, чтобы сделать небольшое помещение просторнее. Потолок в ванной комнате можно окрасить в светлый цвет либо, напротив, сделать его контрастным и темным. Можно также облицевать его вагонкой – дерево создаст в помещении непередаваемую атмосферу уюта. Самое главное, не забыть обработать доски воском или покрыть их лаком, чтобы придать потолку необходимую влагостойкость. С точки зрения дизайна рекомендуется выбирать широкие доски (они создадут ощущение простора). В моде сейчас оттенок натуральной древесины, однако можно также тонировать деревянный потолок в белый цвет.
К сожалению, не всегда есть смысл делать в ванной комнате косметический бюджетный ремонт. Если есть проблема с гидроизоляцией, в ванной комнате норовит поселиться плесень, а бактерии устроили дискотеку, нет никакого смысла пытаться облагородить плитку.
В таком случае единственный вариант – снять все до голых стен и начать с нуля, с добротной гидроизоляции. Нет смысла экономить и на техносистемах и сантехнике. Разумеется, если увидите выгодное предложение на качественные товары, им следует воспользоваться, но дешевые альтернативы в итоге могут вылиться в копеечку – скупой платит дважды.