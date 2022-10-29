Полезно знать: как сделать ремонт в ванной комнате и не разориться

По возможности откажитесь от подвесного потолка

Если на протяжении нескольких десятилетий подвесной потолок в ванной комнате был данностью (иногда для того были объективные причины, но отнюдь не в каждом случае), то теперь это не так. Конечно, если подвесной потолок скрывает техносистемы, без него не обойтись, но если это не так, то его лучше снять, чтобы сделать небольшое помещение просторнее. Потолок в ванной комнате можно окрасить в светлый цвет либо, напротив, сделать его контрастным и темным. Можно также облицевать его вагонкой – дерево создаст в помещении непередаваемую атмосферу уюта. Самое главное, не забыть обработать доски воском или покрыть их лаком, чтобы придать потолку необходимую влагостойкость. С точки зрения дизайна рекомендуется выбирать широкие доски (они создадут ощущение простора). В моде сейчас оттенок натуральной древесины, однако можно также тонировать деревянный потолок в белый цвет.