Альянс Кадырова и Пригожина: как главные сторонники войны продолжают критиковать военных

Особенности использования наемников

Профессиональные наемники всегда высоко ценились, их услугами охотно пользовались многие правители еще со времен Средневековья. То, что профессионалы воюют лучше мобилизованных, не ставится под сомнение.

Но есть две проблемы. Во-первых, наемникам надо хорошо платить. Во-вторых, если война затягивается, то без пополнения не обойтись, но где набрать новых, не менее профессиональных?

На фоне общих неудач российской армии в Украине действия наемников из «ЧВК Вагнера» до сих пор выглядели как относительно успешные (с военной точки зрения) – они сумели дойти до Бахмута и завязать бои на его окраинах.

Однако их продвижение за восемь месяцев войны составило от силы 30-40 км – при том, что «ЧВК Вагнера» вела наступление на довольно узком участке фронта, имея крепкие фланги, а за спиной – хорошо укрепленные позиции, мощную огневую поддержку и надежные поставки.

Ей не приходилось испытывать такие проблемы с растянутыми и уязвимыми линиями снабжения, как группировкам российской армии под Киевом, Черниговом, Изюмом и Херсоном. Да и украинские военные на направлении Луганск-Бахмут вели и ведут в основном оборонительные бои.

По данным издания The Bell, негласное курирование «ЧВК Вагнера» осуществляет главное управление российского генштаба (ГРУ). Это может означать, что в случае серьезной опасности командующему группировкой, которому срочно потребовалась помощь, необходимо не обращаться напрямую к ЧВК, а согласовывать решение о переброске наемников на другой участок фронта на высоком уровне.

«ЧВК Вагнера» не разглашает данные о своих потерях, которые – с учетом наступательного характера боевых действий, в которых участвуют наемники – могут быть очень высокими.