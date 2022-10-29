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На эстонских погранпунктах будут работать украинские пограничники

rus.postimees.ee
На эстонских погранпунктах будут работать украинские пограничники
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Пограничный пункт в Эстонии. Иллюстративное фото
Пограничный пункт в Эстонии. Иллюстративное фото Фото: Sander Ilvest

Правительство одобрило предложения министра внутренних дел о повышении эффективности пограничного контроля.

Кроме того, вчера правительство одобрило другие предложения министра внутренних дел, касающиеся улучшения пограничного контроля. «На данный момент могу кратко сказать, что процессы на границе и мониторинг миграции будут усилены с целью получения еще более точного представления о пересекающих границу – как об украинских беженцах, так и о гражданах Российской Федерации. Принятые ранее меры становятся недостаточными в нынешних условиях, потому что не позволяют детально изучить беженцев из Украины», – сказал Ляэнеметс.

В том числе будет усилено сотрудничество с Украиной в сфере информационного обмена, кроме того, украинские пограничники и офицеры связи также приедут для поддержки наших пограничных пунктов. Министр внутренних дел подчеркнул, что главная цель планируемых мероприятий – лучше контролировать пребывание или передвижение украинских беженцев в Эстонии, а прибывшие сюда украинцы пока не представляют угрозы нашему общественному порядку или внутренней безопасности.

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