На эстонских погранпунктах будут работать украинские пограничники

Кроме того, вчера правительство одобрило другие предложения министра внутренних дел, касающиеся улучшения пограничного контроля. «На данный момент могу кратко сказать, что процессы на границе и мониторинг миграции будут усилены с целью получения еще более точного представления о пересекающих границу – как об украинских беженцах, так и о гражданах Российской Федерации. Принятые ранее меры становятся недостаточными в нынешних условиях, потому что не позволяют детально изучить беженцев из Украины», – сказал Ляэнеметс.