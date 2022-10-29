Правительство одобрило предложения министра внутренних дел о повышении эффективности пограничного контроля.
На эстонских погранпунктах будут работать украинские пограничники
Кроме того, вчера правительство одобрило другие предложения министра внутренних дел, касающиеся улучшения пограничного контроля. «На данный момент могу кратко сказать, что процессы на границе и мониторинг миграции будут усилены с целью получения еще более точного представления о пересекающих границу – как об украинских беженцах, так и о гражданах Российской Федерации. Принятые ранее меры становятся недостаточными в нынешних условиях, потому что не позволяют детально изучить беженцев из Украины», – сказал Ляэнеметс.
В том числе будет усилено сотрудничество с Украиной в сфере информационного обмена, кроме того, украинские пограничники и офицеры связи также приедут для поддержки наших пограничных пунктов. Министр внутренних дел подчеркнул, что главная цель планируемых мероприятий – лучше контролировать пребывание или передвижение украинских беженцев в Эстонии, а прибывшие сюда украинцы пока не представляют угрозы нашему общественному порядку или внутренней безопасности.