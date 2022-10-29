Для решения конфликта подростки использовали перцовый баллончик

В пятницу в редакцию сообщили, что в четверг в молодежном центре Валга произошло нападение с применением перцового баллончика. Руководитель молодежного центра Сирет Кырге сказала, что назвать это нападением было бы слишком громко. «У двух молодых людей возникла конфликтная ситуация. Один решил проблему, опрыскав другого из перцового баллончика», – сказала Кырге.

В целях безопасности на место также приехали скорая помощь и полиция. Представитель Лыунаской префектуры Керли Вирк сообщила, что около 17:00 в четверг в Центр тревоги поступило сообщение о том, что между двумя молодыми людьми в молодежном центре на улице Куперьянови в Валга вспыхнула ссора, во время которой один из них применил перцовый баллончик в отношении другого. «Полиция выяснила, что, по предварительной информации, между молодыми людьми возникла ссора во время игры в настольный теннис, где один случайно уронил ракетку, а другой после этого оскорбил его. Медики проверили состояние здоровья 17-летнего юноши, получившего раздражение кожи, и установили, что он не нуждается в стационарном лечении», – сказала Вирк.