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Вниманию квартирных товариществ! Ответьте на важные вопросы анкеты

rus.postimees.ee
Вниманию квартирных товариществ! Ответьте на важные вопросы анкеты
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Вид на Ласнамяэ с телебашни.
Вид на Ласнамяэ с телебашни. Фото: LIIS TREIMANN / PM/EMF

Для повышения осведомленности членов квартирных товариществ и улучшения подготовки к возможным кризисам и перебоям в оказании важных для жизни услуг, Таллинн составил вспомогательный опросник, который поможет товариществам в организации их дальнейшей деятельности.

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что готовность Таллинна к кризисным ситуациям подразумевает под собой в первую очередь подготовку к возможным гражданским кризисам. «Например, к перебоям в подаче электричества, вызванных непогодой, либо к другим ситуациям, в результате которых может быть прервано оказание важных для жизни услуг, таких как электроснабжение, водоснабжение, отопление или работа средств связи и передачи информации. В таких случаях чрезвычайно важна предварительная подготовка и заранее разработанный план действий, — пояснил Свет. – Согласно различным исследованиям, в подобных кризисных ситуациях наиболее уязвимы именно крупные города и многоквартирные дома. Поэтому мы обратились к квартирным товариществам, чтобы составить обзор готовности к различным кризисам. С этой целью департамент муниципальной полиции составил опросник, по результатам которого товарищества получат простое руководство, как действовать в определенных ситуациях».

Результаты опроса продемонстрируют информацию по районам, каковы знания руководителей квартирных товариществ на тему перебоев в оказании важных для жизни услуг, их последствий для квартирного товарищества, а обратная связь со стороны города поможет продумать и спланировать действия, которые помогут жителям домов лучше справляться с кризисами. Ответы, полученные в результате опроса, станут подспорьем для города в планировании действий, чтобы наилучшим образом оказывать помощь горожанам, разработать планы действий и лучшие решения для поддержки квартирных товариществ.

«Данный опрос, с одной стороны, должен заставить людей задуматься о том, к чему они должны подготовиться, с другой стороны, представит нам обзор того, что население знает о готовности к кризисам, где существуют пробелы в знаниях, что еще мы должны сделать, чтобы повысить готовность к кризисам. Подчеркиваю, что опросник направлен на обучение и повышение осведомленности, он составлен не для контроля товариществ в негативном ключе», — сказал руководитель департамента муниципальной полиции Айвар Тоомпере.

Принять участие в опросе приглашаются все руководители квартирных товариществ Таллинна или члены правления, а также жители многоквартирных домов. АНКЕТУ можно заполнить на эстонском или русском языке до конца ноября. Информация на тему поведения в кризисных ситуациях доступна ЗДЕСЬ. 

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