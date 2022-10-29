Если подходить к вопросу профессионально, то любую ткань следует ставить на подклад. Скорее всего, вы, как и подавляющее большинство читателей, сейчас подумали: «И зачем я буду платить за эту лишнюю тряпочку — видно ее не будет, а цена изделия заметно вырастет». Поверьте, пишет Houzz, никто просто так цену не поднимает — у подкладки для штор очень важные функции.
А вы знали? Между шторами и портьерами большая разница
Чтобы ткань не пошла пятнами
Подклад защищает основную ткань от выгорания. Хоть в наших широтах не так много солнца, но тем не менее его достаточно, чтобы основная ткань выгорела. Бывали совершенно курьезные случаи: заказчик не использовал подкладку и настоял на шторах из натуральной ткани. Прошел один сезон, и солнце оставило на ткани четкое выгоревшее очертание рамы. Ниже подоконника ткань сохранилась первоначального тона, а вот в проеме окна приобрела совсем другой оттенок.
Может, это была плохая ткань? Нет: шелк, натуральный стопроцентный шелк.
Есть, разумеется, ткани, которые защищены от солнечных лучей. А есть те, что крайне подвержены солнечному выгоранию. Вот их-то обязательно нужно ставить на подклад. Помните: любая ткань может стать портьерной, если вы не поленитесь подумать о защите.
Какую ткань лучше использовать для подклада
Это могут быть хлопковые, смесовые ткани. Конечно, для подклада лучше брать смесовую ткань, потому что любая материя дает усадку. Важно не допустить неравномерной усадки основного полотна по отношению к подкладочной ткани.
К примеру, основное полотно у вас из смесовой ткани или полиэстера, а подкладка штор сделана из стопроцентного хлопка — естественно, 100% хлопок даст большую усадку, и впоследствии швы натянут основную материю.
Английский стиль: две подкладки
Портьера может быть и на двух подкладках: дополнительную прослойку выполняют из специального тонкого синтепона, а иногда и из обычного, пухлого.
По английской технологии все портьеры шьются на синтепоне, создается эффектный объем, и ткань выглядит богаче. Портьеры с прослойкой могут нести не только декоративную функцию за счет объема, но и техническую. Например, в детскую комнату довольно часто заказывают утепленные портьеры, чтобы из окна не так дуло.
Еще подклад может ставиться, когда в комнате требуется полная темнота или нужно получить необычно красивые складки,
Вывод: штора, как и дорогая одежда, например, пиджак или юбка, будет выглядеть соответствующе только будучи сшитой по определенным канонам. Должен быть правильный крой и обязательно подкладка. Они хорошо сидят и носятся дольше именно потому, что основная ткань защищена.
А портьеры без подклада — это не портьеры, а просто шторка.
Более подробно о портьерах на подкладе читайте и фото смотрите ЗДЕСЬ.