А вы знали? Между шторами и портьерами большая разница

Чтобы ткань не пошла пятнами

Подклад защищает основную ткань от выгорания. Хоть в наших широтах не так много солнца, но тем не менее его достаточно, чтобы основная ткань выгорела. Бывали совершенно курьезные случаи: заказчик не использовал подкладку и настоял на шторах из натуральной ткани. Прошел один сезон, и солнце оставило на ткани четкое выгоревшее очертание рамы. Ниже подоконника ткань сохранилась первоначального тона, а вот в проеме окна приобрела совсем другой оттенок.

Фото: скриншот с сайта houzz.ru

Может, это была плохая ткань? Нет: шелк, натуральный стопроцентный шелк.

Есть, разумеется, ткани, которые защищены от солнечных лучей. А есть те, что крайне подвержены солнечному выгоранию. Вот их-то обязательно нужно ставить на подклад. Помните: любая ткань может стать портьерной, если вы не поленитесь подумать о защите.

Какую ткань лучше использовать для подклада

Это могут быть хлопковые, смесовые ткани. Конечно, для подклада лучше брать смесовую ткань, потому что любая материя дает усадку. Важно не допустить неравномерной усадки основного полотна по отношению к подкладочной ткани.

Фото: скриншот с сайта houzz.ru

К примеру, основное полотно у вас из смесовой ткани или полиэстера, а подкладка штор сделана из стопроцентного хлопка — естественно, 100% хлопок даст большую усадку, и впоследствии швы натянут основную материю.

Английский стиль: две подкладки