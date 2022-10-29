Пьяный водитель протаранил четыре автомобиля, снес дорожный знак и травмировал ребенка

На прошлой неделе во вторник вечером сотрудники патрульной службы Нарвского отделения полиции задержали на улице Раху пьяного водителя, который несколькими минутами ранее врезался в четыре припаркованных автомобиля, дорожный знак, а также травмировал девочку, находившуюся возле автомобиля.

«К счастью, травмы пострадавшего ребенка оказались несерьезными и в тот же день девочка была отправлена на домашнее лечение», – пишет Нарвское отделение полиции в соцсетях.

Уже в четверг, Вируский уездный суд за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения приговорил этого водителя к одному году и четырем месяцам лишения свободы, из которых два месяца должны быть отбыты немедленно.