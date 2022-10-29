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Американская компания построит в Польше первую АЭС

AFP/BNS
Американская компания построит в Польше первую АЭС
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Westinghouse также модернизировала атомную электростанцию ​​Темелин (на фото) в Чехии.
Westinghouse также модернизировала атомную электростанцию ​​Темелин (на фото) в Чехии. Фото: Petr David Josek/Scapix Baltics

Польша выбрала американскую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции. Конкурирующие предложения были также от французской EDF и южнокорейской KHNP, но от них отказались.

«Мы подтверждаем, что в нашем ядерном энергетическом проекте используется надежная и безопасная технология Westinghouse», – написал премьер-министр Матеуш Моравецкий в Twitter.

Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм приветствовала это решение, заявив: «Это большой шаг в укреплении наших отношений с Польшей для будущих поколений».

Гранхольм сказала, что Польша выбрала Westinghouse для первой части ядерного проекта стоимостью 40 миллиардов долларов. Объем контракта она не уточнила.

В то же время Польша не исключает организации дополнительных ядерных закупок в будущем.

Высокопоставленный правительственный чиновник США на условиях анонимности сказал, что сделка будет стоить миллиарды и создаст тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест.

«Это огромная сделка, которая касается не только коммерческого энергетического проекта, но и того, как мы определяем то, что я бы назвал взаимной безопасностью на десятилетия вперед», – сказал чиновник.

Польша планировала создание гражданской атомной энергетики в течение многих лет, но вопрос энергетической безопасности стал неотложным из-за вторжения России в Украину.

«Это решение является сигналом Путину о силе и связях союза США и Польши», – сказал чиновник.

Польское правительство объявило, что хочет запустить первую атомную электростанцию ​​в 2033 году.

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