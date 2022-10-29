ФОТО: в Таллинне подходит к концу строительство жилого дома с видом на Тоомпеа

По словам руководителя 1Partner Ehitus Юллара Хинно, здание, строящееся на пересечении Палдиского шоссе и улицы Мадара, уникально. «В окружении малоэтажной деревянной застройки новый дом выглядит особенно примечательно. Окна от пола до потолка, большие террасы на крыше и эффектный фасад — сложное, но в то же время практичное архитектурное решение», — описал Хинно и добавил, что из квартир на верхних этажах открывается прекрасный вид на Тоомпеа.

Фото: 1Partner

В доме на Мадара, 1, разработкой которого занимается 1Partner, еще есть несколько квартир и офисов на продажу. «Большинство помещений нашли собственников еще до того, как здание достигло своей полной высоты, что характерно для последнего времени», — прокомментировал маклер 1Partner Kinnisvara Аллан Ванатоа.

Коммерческие помещения находятся на первом этаже здания, офисные помещения - на втором этаже, а на остальных этажах расположены квартиры. Парковка перед домом и в подземном гараже - также хорошее решение в районе с интенсивным движением транспорта.