Нидерландская разведка: технологический сектор невольно помогает России

По словам главы службы военной разведки MIVD Яна Свилленса, российская спецслужба создала в Нидерландах десятки теневых компаний, чтобы избежать западных санкций.

Эти компании покупают технологии в Нидерландах и экспортируют их в Россию, где они используются в военных целях, сообщил Свилленс газете Financieele Dagblad.

По сообщению нидерландского информационного агентства ANP и общественного вещателя NOS, министерство обороны Нидерландов подтвердило комментарии Свилленса.

Эта практика применялась с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году, но из-за войны на Украине она значительно усилилась, сказал Свилленс FD.

В Нидерландах расположены ведущие компании в секторе полупроводников и микрочипов, такие как NXP и ASML.

ANP цитировал представителя министерства обороны, заявившего, что ужесточение западных санкций изменило ситуацию для российских спецслужб.

«Чем жестче санкции, тем труднее становится российской разведке и тем более изобретательными они должны быть, чтобы обойти санкции», – сказал пресс-секретарь.

Поэтому предпринимателям трудно понять, что они опосредованно ведут бизнес с Россией, добавил он.