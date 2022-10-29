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Нидерландская разведка: технологический сектор невольно помогает России

AFP/BNS
Нидерландская разведка: технологический сектор невольно помогает России
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Компания по производству микросхем ASML в Нидерландах.
Компания по производству микросхем ASML в Нидерландах. Фото: EVA PLEVIER

С помощью теневых компаний Россия пытается получить высокие технологии для агрессивной войны в Украине, сообщила в пятницу СМИ нидерландская военная разведка.

По словам главы службы военной разведки MIVD Яна Свилленса, российская спецслужба создала в Нидерландах десятки теневых компаний, чтобы избежать западных санкций.

Эти компании покупают технологии в Нидерландах и экспортируют их в Россию, где они используются в военных целях, сообщил Свилленс газете Financieele Dagblad.

По сообщению нидерландского информационного агентства ANP и общественного вещателя NOS, министерство обороны Нидерландов подтвердило комментарии Свилленса.

Эта практика применялась с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году, но из-за войны на Украине она значительно усилилась, сказал Свилленс FD.

В Нидерландах расположены ведущие компании в секторе полупроводников и микрочипов, такие как NXP и ASML.

ANP цитировал представителя министерства обороны, заявившего, что ужесточение западных санкций изменило ситуацию для российских спецслужб.

«Чем жестче санкции, тем труднее становится российской разведке и тем более изобретательными они должны быть, чтобы обойти санкции», – сказал пресс-секретарь.

Поэтому предпринимателям трудно понять, что они опосредованно ведут бизнес с Россией, добавил он.

MIVD призывает компании более тщательно изучать своих клиентов и выяснять реальных конечных пользователей их продукции, сообщает NOS TV.

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