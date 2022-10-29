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«Живу в страхе»: семье с долгами грозит остаться без крыши над головой

Кетлин Крузе
«Живу в страхе»: семье с долгами грозит остаться без крыши над головой
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Многоквартирный дом. Фото иллюстративное.
Многоквартирный дом. Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

Мать троих детей может остаться без крыши над головой из-за долгов. «Все время думаю, не тот ли сегодня день, когда кто-то постучит в дверь и…» Но у волости нет возможности предложить какое-то социальное жилье. «Сказали, что социальные квартиры проданы».

«Несколько лет назад я купила здесь небольшую квартиру», – вспоминает проживающая в Кунда Кайре (имя изменено). Однако мать троих детей сейчас живет в постоянном страхе – когда наступит тот день, когда ей придется переехать из собственного дома на улицу.

Из-за долгов судебный исполнитель выставил квартиру Кайре на аукцион. «Я все время думаю, не тот ли сегодня день, когда кто-то постучит в дверь и захочет купить квартиру», – со слезами на глазах говорит она.

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