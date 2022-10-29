Мать троих детей может остаться без крыши над головой из-за долгов. «Все время думаю, не тот ли сегодня день, когда кто-то постучит в дверь и…» Но у волости нет возможности предложить какое-то социальное жилье. «Сказали, что социальные квартиры проданы».
Для подписчиков
«Живу в страхе»: семье с долгами грозит остаться без крыши над головой
«Живу в страхе»: семье с долгами грозит остаться без крыши над головой
«Несколько лет назад я купила здесь небольшую квартиру», – вспоминает проживающая в Кунда Кайре (имя изменено). Однако мать троих детей сейчас живет в постоянном страхе – когда наступит тот день, когда ей придется переехать из собственного дома на улицу.