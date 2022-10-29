«Живу в страхе»: семье с долгами грозит остаться без крыши над головой

«Несколько лет назад я купила здесь небольшую квартиру», – вспоминает проживающая в Кунда Кайре (имя изменено). Однако мать троих детей сейчас живет в постоянном страхе – когда наступит тот день, когда ей придется переехать из собственного дома на улицу.