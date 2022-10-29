Избиение мужа Нэнси Пелоси: подозреваемый был ультраправым и верил в конспирологические теории

По словам шефа полиции Сан-Франциско, Депейпу будет предъявлено обвинение в попытке убийства с применением оружия, краже со взломом, а также по другим уголовным статьям.

Сама Пелоси в момент нападения, утром в пятницу по местному времени, находилась в Вашингтоне.

Крайне правые взгляды

Блог, сайт и аккаунты под именем Депейпа в соцсетях, которые изучило Би-би-си, пестрят антисемитскими мемами, сообщениями с отрицанием Холокоста, ссылками на ультраправые сайты и конспирологическими теориями, вроде QAnon и причастности евреев к «организации войны в Украине». Однако американская полиция сообщает, что мотивы нападения пока окончательно не установлены.

Подозреваемый также публиковал утверждения о фальсификации выборов президента США, которые распространяют сторонники Дональда Трампа и которые не раз опровергались авторитетными источниками и властями страны. Недавние сообщения Депейпа были довольно бессвязными и касались множества крайне правых и экстремистских тезисов.

В более ранних сообщениях подозреваемого рекламируются украшения из конопли и кристаллы кварца. По данным San Francisco Chronicle, он также был нудистом и заявлял о себе как о члене Партии зеленых.

Издание Globe and Mail со ссылкой на отчима подозреваемого, сообщает, что Дейпеп вырос в западной канадской провинции Британская Колумбия, затем переехал в США и отдалился от членов семьи.