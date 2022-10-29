В Пярнуском спа-отеле начали самостоятельно производить снег для сауны

Кайри Лусик, генеральный директор Viking, сказала, что такая снежная сауна с мощностями по производству снега и снежными пушками - единственная, о которой они знают в соседних странах.

Хотя на улице еще осенняя погода, в летней столице есть места, где снег лежит на земле, а температура воздуха достигает десяти градусов ниже нуля. Такое ощущение, что там наступила морозная зима.