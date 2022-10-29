Хотя на улице еще осенняя погода, в летней столице есть места, где снег лежит на земле, а температура воздуха достигает десяти градусов ниже нуля. Такое ощущение, что там наступила морозная зима.
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В Пярнуском спа-отеле начали самостоятельно производить снег для сауны
В Пярнуском спа-отеле начали самостоятельно производить снег для сауны
Это недавно открытая снежная сауна, расположенная в реабилитационном центре Viiking Spa-Hotel. Когда входишь в комнату, чувствуется северная свежесть, потому что градусник показывает около десяти градусов холода, в ушах свистит ветер, а вокруг камни и снег.