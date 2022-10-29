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Партийные «генералы» преградили Михкельсону путь к посту министра обороны

Микк Салу
, журналист
Партийные «генералы» преградили Михкельсону путь к посту министра обороны
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К моменту коалиционных переговоров Кая Каллас уже знала, какое бремя несет Марко Михкельсон (слева).
К моменту коалиционных переговоров Кая Каллас уже знала, какое бремя несет Марко Михкельсон (слева). Фото: Tairo Lutter

Когда стало известно о скандале со снимками с участием руководителя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном, было высказано мнение, что именно по этой причине он не получил пост министра обороны в начале 2021 года. Лидер Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас призналась, что узнала о случившемся с Михкельсоном еще в начале 2021 года, когда вместе с Центристской партией начала формировать правительство.

Действительно, в ходе коалиционных переговоров было решено, что должность министра обороны останется за Партией реформ. Верно и то, что имя Михкельсона как кандидата на пост министра иностранных дел или министра обороны время от времени обсуждалось на протяжении многих лет. Внешняя политика и политика безопасности – его области.

Разногласия в партии

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