Партийные «генералы» преградили Михкельсону путь к посту министра обороны

Когда стало известно о скандале со снимками с участием руководителя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном, было высказано мнение, что именно по этой причине он не получил пост министра обороны в начале 2021 года. Лидер Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас призналась, что узнала о случившемся с Михкельсоном еще в начале 2021 года, когда вместе с Центристской партией начала формировать правительство.