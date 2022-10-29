Маск создает в Twitter совет для модерации контента

«Twitter формирует совет по модерации контента, который представляет очень разные точки зрения, – написал он. – До заседания этого совета не будет никаких важных содержательных решений или восстановления счетов».

Американский миллиардер Илон Маск в четверг взял под свой контроль социальную сеть Twitter и уволил топ-менеджеров компании, сообщили вчера поздно вечером местные СМИ.

Согласно информации из медиа-изданий Washington Post и CNBC, Маск уволил в том числе генерального директора Парага Агравала.

Маск написал в Твиттере поздно вечером в четверг, что «птица была выпущена» после того, как взял под свой контроль Twitter.