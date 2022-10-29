Новый владелец Twitter Илон Маск объявил в пятницу, что сформирует «совет по модерации контента», которому будет поручено формулировать политику в отношении публикации, а также восстанавливать заблокированные аккаунты.
Маск создает в Twitter совет для модерации контента
«Twitter формирует совет по модерации контента, который представляет очень разные точки зрения, – написал он. – До заседания этого совета не будет никаких важных содержательных решений или восстановления счетов».
Американский миллиардер Илон Маск в четверг взял под свой контроль социальную сеть Twitter и уволил топ-менеджеров компании, сообщили вчера поздно вечером местные СМИ.
Согласно информации из медиа-изданий Washington Post и CNBC, Маск уволил в том числе генерального директора Парага Агравала.
Маск написал в Твиттере поздно вечером в четверг, что «птица была выпущена» после того, как взял под свой контроль Twitter.
Маск завершил покупку за 44 миллиарда долларов незадолго до установленного судом крайнего срока для закрытия сделки. Птица изображена на логотипе Twitter.