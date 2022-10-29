Взломы и кражи продолжаются: ущерб достигает тысяч евро

Систематические кражи чаще всего совершают мужчины раннего среднего возраста (30–50 лет), которых полиция уже давно знает в связи с наркотиками. Их прежние контакты с полицией могут указывать и на другие социальные проблемы.

В домах берут все, что попадается под руку!

Растет и число краж в частных домах: воры уносят всю легкую добычу. Например, непристегнутые велосипеды, оставленную на участке садовую мебель или технику, лежащую в автомобиле на видном месте. «Горячим товаром» являются и рабочие инструменты, техника, смарт-устройства, украшения, наличные и сумочки.

«Как правило, профессиональные воры готовятся заранее и пытаются совершить взлом, когда дома никого нет», – сказала пресс-секретарь PPA Анника Максимов. «Также воров привлекают открытые двери и окна – они всегда воспользуются такой возможностью», – добавила она.

Максимов подчеркнула, что обычно ущерб, нанесенный кражей, варьируется от пары сотен до пары тысяч евро, однако в этом году самый большой ущерб от краж из жилых помещений достигал целых двадцати тысяч евро.

Хотя велосипедный сезон завершается, воры не упускают последнюю возможность прихватить непристегнутый велосипед. 24-летний Александр лишился велосипеда чуть более месяца назад, оставив его в подъезде дома в Таллинн-Вяйке. «В полицию я не обращался, потому что велосипед был уже старый, – признался он. – Опыт показывает, что обращение в полицию ни к чему не приводит, украденное уже не вернешь».